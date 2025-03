Kaffee Bazaar wint gouden medaille op Untappd met verjaardagsbier: “Qua smaak kan er niks boven een stout”

4.28 op 5, zo goed scoort het jubileumbier ‘Kaffee Jubilee Imperial Stout’ van Kaffee Bazaar in Ieper op de gekende bierapp Untappd. De app reikt jaarlijks awards uit en de stout was meteen goed voor een gouden medaille in zijn categorie. Bovendien eindigde het gerstenat op een 8ste plaats van alle Belgische bieren. Joeri Devolder, uitbater van het beroemde biercafé, mag terecht trots zijn. “Het zal je misschien verbazen, maar qua smaak kan geen enkel bier boven een stout.”

Wie stout zegt, denkt vaak spontaan aan Guinness, maar de bierstijl is veel meer dan alleen het Ierse gerstenat. Wie het donkerbruine of zwarte bier wil leren kennen, moet zeker eens een bezoekje brengen aan Kaffee Bazaar in de Boomgaardstraat in Ieper. In de horecazaak zijn zomaar eventjes 605 verschillende bieren te verkrijgen, waarvan er 250 op de zogenaamde ‘zwarte lijst’ staan.

Zoete en zure stouts

“Het zal je misschien verbazen, maar qua smaak kan geen enkel bier boven een stout”, zegt uitbater Joeri Devolder. “In de donkere bieren zit er heel wat variatie. Je hebt stouts vanaf 3 procent alcohol, maar er zijn er ook die boven de 10 procent uitkomen. Je hebt wat zoetere bieren, maar ook bieren met een heel uitgesproken smaak. Veel stouts worden op vaten gelegd, ik denk aan sherry- of bourbonvaten, wat de smaak wat zoet maakt. Ook whiskyvaten worden vaak gebruikt, wat soms zorgt voor de gerookte smaak. Je hebt stouts met koffie- of chocoladesmaak en je hebt zelfs zure stouts.”

Een leuke verrassing voor Joeri was dat zijn eigen stoutbier, de Kaffee Jubilee Imperial Stout, deze week een gouden medaille scoorde op de gekende bierapp Untappd.

“Je kan het bier enkel hier drinken, maar lang wachten zou ik niet meer doen”

“Het bier werd niet door mij gemaakt, maar door Bram Neudt van brouwerij Brambas. Voor onze 10de verjaardag, die vorig jaar plaatsvond, had ik mijn klanten graag verrast met iets speciaal. Ik vroeg Bram of hij mij geen dik zwart bier kon maken. Hij had op dat moment net twee vaten waarin een verschillende whisky was gerijpt. Bram maakte een stout en liet die op elk van die vaten liggen. Na een maand ging ik proeven en ik vond het bier dat op het Bowmorevat had gelegen het lekkerst.”

Toen Joeri het bier op 1 mei lanceerde, bleek het onmiddellijk in de smaak te vallen van de klanten. “Diezelfde avond werden al meteen drie vaatjes leeggedronken”, aldus de zaakvoerder. “Je kan het bier enkel hier drinken, maar lang wachten zou ik niet meer doen, want we hebben nog zo’n 100 flessen op voorraad.”

Uiteraard is Joeri heel blij dat zijn bier een gouden medaille scoorde op Untappd. Dat is een app die het bierhebbers de mogelijkheid biedt bieren te ontdekken en te beoordelen. Wereldwijd heeft Untappd ruim negen miljoen gebruikers. Een keer per jaar deelt de app medailles uit voor de beste bieren. Het zijn de gebruikers zelf die punten toekennen.

Bijzondere medaille

“Er zijn heel wat verschillende bierstijlen en maak je een bier in een obscure stijl, dan zal je al vlug een medaille halen, omdat er niet veel keuze is”, verduidelijkt Joeri. “Maar ‘Imperial stout’, waartoe ons bier behoort, is geen kleine bierstijl. Dat maakt deze gouden medaille wel een beetje bijzonder. Bovendien staan we met het bier op nummer 8 van alle Belgische bieren, als eerste West-Vlaming. Daar ben ik wel best trots op.”

De Kaffee Jubilee Imperial Stout is een bier met een uitgesproken smaak en heel wat karakter. Het gerstenat rijpte op een Bowmorewhiskyvat en heeft een alcoholpercentage van 11 graden. Een aanrader, maar geen biertje voor doetjes, dat is zeker.