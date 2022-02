Kaffee Bazaar pakt uit met blauw bier

“Het moet niet altijd blond of bruin zijn.” Onder dat motto pakt het Ieperse Kaffee Bazaar uit met blauw bier. In het verleden experimenteerde het café al met andere kleuren. “Maar dit is echt smurfenblauw.”

“We zijn bekend als een bruine kroeg met veel speciale bieren”, zegt uitbater Joeri Devolder (40).

Blauw bier van ’t vat

“Sinds kort hebben we zelfs blauw bier van ’t vat. Het gaat om een lichte session IPA, een bitter bier van drie procent met extra veel hop. De naam: Line.”

“Ik haalde het van brouwerij Hoppy Urban Brew uit het Franse Roubaix, nadat ik het opmerkte op sociale media. Het wordt gemaakt met een soort natuurlijke kleurstof en smaakt even fris als het coole blauwe kleur.”

Sterker nog, er zou geen enkel smaakverschil zijn met gewoon bier. “Alleen het kleur is anders. En toch denken sommige klanten dat het bier naar munt smaakt. Niet lekker, denken ze, maar schijn bedriegt. Dat maakt het leuk.”

Laatste vat

“Ook mijn buren van Tequilabar Charlies werken al met zulke kleurstof voor hun cocktails. In het verleden experimenteerde ik al met groen bier uit België en paars bier uit de Verenigde Staten. Dit bier is echt smurfenblauw.”

Het bier kan pas sinds afgelopen donderdag geproefd worden, maar het is voor de rappe. “Ik heb amper twintig liter, want het was het laatste vat bij de brouwerij.” (TP)