Kaat Neerinck runt Smoothiebar met zwemvijver: “Nationale belangstelling”

Op de voorpagina en ook binnen in een nationaal dagblad verscheen Kaat Neerinck van Smoothiebar uit de Oostrozebekestraat 287a. Voor Kaat een mooie reclame, waardoor er nu ook mensen van buiten onze regio een bezoek brengen aan haar Smoothiebar mét zwemvijver.

In de voorbije jaren schreven we al regelmatig over Kaat (22) en haar Smoothiebar. Het begon voor haar en haar nicht Viv Callewaert allemaal begin augustus 2020. Vanaf dat moment vond je ‘t Smoothiekarretje terug langs de weg Oostrozebeke-Ingelmunster achter het aarbei-au-tomaatje. De dochter van Geert en Els Neerinck-Dendauw startte het jaar erop met haar derde en laatste jaar ergotherapie aan Howest in Kortrijk. Samen met haar ouders zette ze dit verfrissende zomerproject op poten. Ze koos voor deze naam omdat er bij haar enkel gezonde producten te verkrijgen zijn. Het ‘karretje’ zelf kochten ze aan in Nederland bij een bedrijf dat daarin gespecialiseerd was.

“Ik begon met ‘t Smoothiekarretje om mijn buitenlandse stage naar Zuid-Afrika te kunnen financieren”, zei Kaat tijdens een vorig interview. “Voor mezelf is het ook een mooie leerschool om te kijken of het ondernemerschap iets voor mij is. Daarnaast zorgt ‘t Smoothiekarretje ervoor dat vakantie in eigen land, eigen streek ook leuk kan zijn. De palmbomen, de smoothies en de zitbanken zorgen voor dit vakantiegevoel, maar dan coronaproef.”

Zolang ik thuis woon, blijf ik de smoothiebar voort uitbaten

Zwemvijver

Vorig jaar verdween ‘t Smoothiekarretje en maakte het plaats voor een Smoothiebar. In haar vrije tijd tijdens de vakantiemaanden was Kaat weer present om de bezoekers te verwelkomen. “Het zand lag er, de omgeving fleurden we op, maar het publiek kwam niet altijd massaal af wegens de heel zwakke zomer. Inderdaad, het weer viel tegen en dat was heel jammer”, zucht Kaat, die dit jaar er wel met de glimlach bij loopt. Door de zomerse temperaturen vinden veel mensen de weg naar haar Smoothiebar.

“In vergelijking met vorig jaar zetten we er veel meer decoratie bij. We zorgden op die manier nog meer voor een beachgevoel. We stelden ook de zwemvijver met regenwater open. Ideaal in dit weer, want er komen heel veel jongeren zwemmen. We zorgden voor een douche en redders die alert zijn. Dit jaar verkopen we eveneens alcoholische dranken, zoals een wijntje en bier. Vorig jaar beperkten we ons tot frisdranken. Ik denk dat er hier zo’n 100 mensen rustig kunnen zitten op de zitbanken, in de hangmatten of op de extra stoelen die we plaatsten. Is alles volzet, dan gaan mensen gewoon zitten op een handdoek in het zand. Of ik dat volgend jaar nog doe? Zolang ik thuis woon, denk ik wel dat ik dit voort zal uitbaten”, glimlacht Kaat, die als bewegingstherapeut werkt in het wzc Maria Rustoord in de Weststraat.

Openingsuren tot eind september: zaterdag en zondag, telkens van 13 tot 21 uur.

kaat.neerinck@gmail.com