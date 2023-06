Kaat Neerinck opent voor de vierde keer haar Smoothiebar: “Je waant je hier aan zee”

Op zaterdag 17 juni opent Kaat Neerinck voor het vierde jaar op rij de poort van haar Smoothiebar. Tot en met zondag 17 september kan je er terecht voor frisse smoothies en talrijke andere dorstlessers in een ruimere tent, met een gezellig terras op zeezand en een zwemvijver, die enkel nog toegankelijk zal zijn op dagen die vooraf worden aangekondigd via haar sociale media.

Eén week voor de opening van uitgave vier waren papa Geert en andere medewerkers nog naarstig aan het werk om van deze locatie opnieuw een pareltje te maken. Net als de voorbije jaren zullen er weer honderden mensen de weg vinden naar de Smoothiebar van Kaat (23), achter de automaten van ‘t Aarbei-au-Tomaatje.

In augustus 2020 begon het allemaal voor Kaat en haar nicht Viv Callewaert. Vanaf dat moment vond je ‘t Smoothiekarreke terug langs de weg Oostrozebeke-Ingelmunster, dichtbij de rotonde van de Wantebrug en de Oostrozebekestraat. De dochter van Geert en Els Neerinck-Dendauw hield het niet bij één uitgave, want een jaar later was ze daar terug maar dit keer zette ze een groots zomerproject op poten. Ze begon met ‘t Smoothiekarreke om haar buitenlandse stage naar Zuid-Afrika te financieren. Een jaar later verdween ‘t Smoothiekarreke en maakte het plaats voor een heuse Smoothiebar.

“Die zomer was niet zo succesvol”, zucht Kaat. “Het zand lag er wel, de omgeving fleurden we op, maar het publiek kwam niet massaal af wegens vooral een zwakke zomer. Vorig jaar had ik wel geluk. De zon was massaal van de partij, zodat mijn Smoothiebar een groots succes werd. Dat kwam ook door onze zwemvijver met regenwater. Het was ideaal weer, zodat velen kwamen zwemmen. We zorgden zelfs voor een douche en redders.”

Vrachtwagens zeezand

Dit jaar koos Kaat voor hetzelfde concept. Een leuke Smoothiebar met zo’n 150 zitplaatsen, hangmatten, zeteltjes. “We blijven ons vanzelfsprekend focussen op onze heerlijke smoothies. Ieder weekend zal er een andere ‘Smoothie van de week’ op de kaart prijken. De kaart met alcoholische dranken wordt uitgebreid met cocktails en één mocktail. We bieden ijsjes aan van De IJsbeer uit het nabije Meulebeke en chocoladefondue van een chocolatier uit Roeselare. Nu plaatsten we al een grote overdekte tent, die inderdaad meer capaciteit heeft dan vorig jaar. Bij slecht weer willen we veel mensen een plaats aanbieden”, vertelt Kaat verder, die werkt als bewegingstherapeut in het wzc Maria Rustoord in de Weststraat.

Vanaf midden juni en dit drie maanden lang is Kaat meestal zeven op zeven werkzaam. Waarom doet ze naast haar vaste job nog zo’n groots project erbij? “Ik vind het een leuk concept. Het is ook moeilijk om dit los te laten. Dit concept is het kindje van mijn papa en ik. Doen we de boeken toe, dan is het ermee gedaan. Dat willen we niet. Het is inderdaad zo’n twaalf weekends hard werken, maar ik heb het ervoor over. We starten zaterdag en eindigen we midden september. Vorig jaar waren we de maanden juli, augustus en september open. 2022 was een topper qua weer. Hopelijk valt het weer de komende weken ook mee.”

Vorig jaar had de zwemvijver met regenwater veel succes. “Ook dit jaar mag men komen zwemmen, maar dat zal niet meer ieder weekend zijn. We gaan via m’n Facebook-pagina aankondigen wanneer er mag worden gezwommen. Dat hangt immers af of mijn redders dat weekend beschikbaar zijn. Maar is de zwemvijver niet open, dan kan men toch gezellig vertoeven op ons terras. Momenteel werd er 100 m³ zeezand aangevoerd of tien vrachtwagens vol. Hier krijg je het gevoel dat je écht aan de zee bent, écht in het zand kan zitten en het zand tussen je tenen kan voelen”, besluit Kaat, die met haar eigen ’t Smoothiekarreke ook meer op evenementen zal staan, zoals op zaterdag 24 juni op het foofdtruckfestival van Unizo onder de centrumbrug, één dag later op het wielerfestijn in het centrum, in scholen in Roeselare, enz.

Smoothiebar, Oostrozebekestraat 287a: vanaf 17 juni tot en met 17 september, telkens op zaterdag en zondag van 13 tot 21 uur. Info: Facebook Smoothiekarreke.

kaat.neerinck@gmail.com