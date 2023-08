Kaaswinkel verhuist, maar blijft in Wevelgem: Mi KaaZa zet station te koop

Na zes jaar gaan Nele en Johan hun stationsgebouw in Wevelgem verkopen. Het beschermde pand, waar kaaswinkel Mi KaaZa gevestigd is en Johan een koffiezaak uitbouwde, is in die periode helemaal gerenoveerd. En na de verkoop verhuist hun winkel. “Liefst naar Wevelgem centrum.”

Toen het gebouw in 2017 te koop stond, waren er meerdere geïnteresseerden. Uiteindelijk deden Nele Leys en Johan Pardo het hoogste bod. Kaaswinkel Mi KaaZa verhuisde in 2018 van de Lode De Boningestraat naar het stationsgebouw, en nog wat later werd de vroegere wachtzaal omgetoverd tot een koffiebar.

“Het pand is bijna volledig verbouwd”, zegt Johan. “Het dak werd aangepakt, er kwamen nieuw schrijnwerk en nieuwe ramen met dubbele beglazing. Het werd geïsoleerd tegen kou en lawaai, en aangezien we boven gingen wonen werd ook daar alles vernieuwd en ingericht tot een volwaardige woning met drie slaapkamers. Alles volgens de voorschriften en met goedkeuring van Monumentenzorg.”

“Eerst was er de coronaperiode, vorig jaar een elektriciteits- rekening van 20.000 euro” – Johan Pardo

Hun aankondiging op Facebook dat ze het gebouw gaan verkopen zorgde vooral voor verbazing. “De klanten hadden het niet verwacht, maar wij waren er al een tijdje mee bezig”, zegt Nele. “De eerste jaren verliep alles zoals gepland. Terwijl Johan als barista de koffiezaak met succes uitbouwde, bleef de kaaswinkel druk bezocht. Klanten kwamen ontbijten en lunchen. Helaas kwam toen corona, met de gekende gevolgen. Gelukkig was Johan nog niet volledig gestopt met zijn bedrijf in liften.”

Terug naar de basis

Na corona werd het niet meer hetzelfde. Klap op de vuurpijl was de elektriciteitsrekening van vorig jaar: 20.000 euro. Een beslissing drong zich op. “Met een dubbel gevoel”, aldus Nele. “We legden nog zonnepanelen om ons energieverbruik te beperken – we hebben nu eenmaal veel koelkasten en een oven. Er waren plannen om van het derde gedeelte van het gebouw een feestzaal met toegang naar het terras te maken. Maar we keren terug naar de basis: Johan trekt opnieuw vol de kaart van zijn liftenbedrijf en ik doe verder met Mi KaaZa. Weliswaar op een andere plaats.” Waar precies, dat weten ze nog niet, maar liefst in Wevelgem centrum.

Nu staat het stationsgebouw dus opnieuw te koop. Helemaal gerenoveerd en brandveilig gemaakt. Het zal dus heel wat duurder zijn dan zes jaar geleden. “Maar we hebben geen haast”, besluit Johan.