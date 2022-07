K-FEE ‘n Yzer wordt Tapperij ‘n Yzer

Jurgen Depamelaere en Ilse Coucke zijn de nieuwe zaakvoerders van Tapperij ’n Yzer, het voormalige K-Fee ‘n Yzer aan de Generaal Deprezstraat 57 in Stasegem. De zaak opent officieel op vrijdag 1 juli.

Jurgen Depamelaere (48) werkte 26 jaar als magazijnverantwoordelijke bij de beschutte werkplaats WAAK. Ilse Coucke (44) werkt al 23 jaar als leerkracht in het Sint-Theresia instituut in Deinze. Ze geeft er les in de derde graad, richting verzorging. Ze hebben twee kinderen Marit (19) en Morten (16). “Het is altijd onze droom geweest om samen een café uit te baten. We hebben die beslissing steeds uitgesteld, eerst omdat de kinderen nog te klein waren en later omdat we niet meteen een geschikt pand vonden”, vertellen Ilse en Jurgen.

Koffie en gebak

“Als we zelf op café gaan kiezen we steevast voor de huiselijke gezelligheid en intieme sfeer van een bruine kroeg. Voor ons draait op café gaan om gevoel en emotie, niet om een hip, clean en strak interieur.” Jurgen en Ilse willen verder bouwen op de fundamenten die Lieven en Evelyne de voorbije 15 jaar gelegd hebben. “Dat DNA mag zeker niet verloren gaan. Uiteraard gaan we de komende weken en maanden hier en daar wel onze eigen accenten leggen.” Zo zal de zaak tijdens de week open zijn vanaf 14 uur. “We leggen dan de nadruk op koffie en gebak, dagelijks ovenvers gebakken door Ilse.” Het koppel mikt ook op de wandelaars en fietsers in de Gavers. “Achteraan hebben we een mooi terras met tuin.”

Tapasplank

Vanaf september komt er ook een nieuwigheid. “Tijdens de weekends willen we een tapasplank aanbieden met kraakverse streekproducten. Onze zaak Tapperij ’n Yzer zal in de eerste plaats een gezellige bruine kroeg zijn en blijven, net zoals de klanten dat al vele jaren gewoon zijn. Wat betreft de drankenkaart moeten de klanten ook geen revolutionaire wijzigingen verwachten. Wel komen er enkele cocktails op de kaart en vooral ook een aantal mocktails. We merken echt wel dat mensen die geen of weinig alcohol drinken nog veel te vaak over het hoofd worden gezien.”

Bierkaart

De bierkaart is evenwichtig met een aantal bieren, telkens aangevuld met een tweetal suggesties op het krijtbord. “Het aanbod van West-Vlaamse streekbieren is tegenwoordig zo groot dat je die onmogelijk nog allemaal kan aanbieden. Voor de laatste updates kunnen mensen uiteraard ook steeds terecht op onze sociale media.” Tijdens de zomermaanden is de zaak elke dag open.

(PVH)