Jurgen en Jonathan openen nieuw praatcafé aan de Blankenbergse Markt: “Beetje thuiskomen”

Blankenberge heeft er met de B2 een gezellig nieuw praatcafeetje bij. De nieuwe zaak van Jurgen Trogh (48) en Jonathan Van Mieghem (45) opende vrijdagmorgen de deuren aan de Grote Markt.

“Jonathan en ik zijn allebei van Aalst afkomstig, maar Blankenberge is onze tweede thuis. We komen hier al jaren en kennen ook veel mensen”, vertelt Jurgen.

Het koppel deed bovendien al horeca-ervaring op in ’t steedje. “Jurgen combineert dat met een job als zorgkundige, ikzelf heb vijftien jaar lang een kinderdagverblijf uitgebaat in het binnenland. Na een sabbatjaar hebben we samen de sprong gewaagd”, aldus Jonathan. Voorheen was hier tearoom De Zandloper gevestigd. “Eigenlijk hadden we eerst ons oog laten vallen op de zaak ernaast, maar daar was reeds een overnemer voor gevonden. Gelukkig wisten ze ons bij het immokantoor ook te vertellen dat deze zaak wél nog altijd over te nemen stond. Een klein, gezellig cafeetje: ideaal om met ons tweetjes te doen”, klinkt het.

Eigen touch

Jurgen en Jonathan hebben hun start niet gemist. “Vrijdag was het hier marktdag. Meteen er volle bak tegenaan dus, maar we hebben veel positieve reacties gekregen van de mensen. De zaak is nog niet lang geleden helemaal vernieuwd, wel hebben we het interieur een eigen toets gegeven. We willen onze klanten in de eerste plaats een vertrouwd, huiselijk gevoel geven. Een bezoekje brengen aan de B2, moet een beetje aanvoelen zoals thuiskomen”, klinkt het.