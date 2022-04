Julie Velghe, bekend van ‘Klopjacht’ op tv, doet café ‘t Bloemgat herleven

Op zondag 1 mei wordt het volkse café ’t Bloemgat in Ardooie weer de pleisterplaats van de buurt. De vele trouwe klanten, wandelaars en fietsers konden kennismaken met de nieuwe uitbaatster, Julie Velghe. Je kent haar misschien van haar deelname aan het Play4-programma ‘Klopjacht’ op tv.

Julie heeft al wat ervaring in de horeca, maar was vooral actief op de werf als metser. Voor haar is dit dus een echte carrièreswitch. Je kan er hier alles over lezen.

‘t Bloemgat is een iconisch café op de grens met Meulebeke en Emelgem met een geschiedenis die bijna 500 jaar teruggaat. Nu Julie de tapkraan bedient, rekent ze niet alleen op de trouwe klanten, maar ook op de vele wandelaars en fietsers die er regelmatig voorbijkomen.