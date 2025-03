Julie en Charlotte starten met lunchbar Pistache: “Verrassend en verfijnd”

POP wordt Pistache. Julie Tossins en Charlotte Vanderper beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Nadat ze in februari de deuren van hun zaak voor ontbijt, lunch, koffie en zoetigheid langs de Noordstraat in Roeselare sloten, openen ze op 17 maart de deuren van hun nieuwe zaak op dezelfde locatie. “Voortaan focussen we ons tijdens de week enkel nog op lunch en onze catering”, licht Julie toe.

Zakenpartners Julie Tossins en Charlotte Vanderper begonnen acht jaar geleden aan een nieuw verhaal: POP, een zaak voor ontbijt, lunch, koffie en zoetigheid langs de Noordstraat. Maar na acht succesvolle jaren was het voor Julie en Charlotte tijd voor een nieuw hoofdstuk. “We maakten voor onszelf de balans op en concludeerden dat lunch meer ons ding is dan ’s morgens een koffie te serveren en in de namiddag een taartje”, doet Julie ons het verhaal. “We doen aanvullend ook al een aantal jaren catering en we wilden hier nog in uitbreiden. Onder het motto dat je niet alles even goed kan doen, hebben we gekozen om voortaan in de week volop te focussen op lunch en catering.

Soort vervolg

En zo werd POP dus omgedoopt tot Pistache. “We starten eigenlijk opnieuw vanaf nul”, gaat Julie verder. “De deuren van POP zijn gesloten en er gaan nieuwe deuren open, maar het is ergens ook wel een verderzetting van POP. We zien het dus ook wel als een soort vervolg, want we zullen zeker niet iets doen waar POP niet voor stond. We mikken trouwens ook nog steeds op dezelfde doelgroep. En op zaterdag zullen mensen hier nog steeds terechtkunnen voor koffies en zoetigheden, want dat vinden we wel noodzakelijk aangezien we in het centrum zitten. Tot slot verwerken we in Pistache ook een vleugje nostalgie, namelijk onze pasta’s van onze allereerste uitdaging ‘BistroBello’.”

Tikkeltje meer

Naast de naamsverandering en het aangepaste concept kreeg ook het pand in de Noordstraat een volledige make-over. “De mensen mogen zich aan een volledig vernieuwd interieur verwachten, het is eigenlijk niet meer te herkennen. Op die manier willen we een andere sfeer creëren. Met POP was er hoofdzakelijk het hippe aspect, nu gaan we eerder voor dat tikkeltje meer. Niet per se chique, maar wel meer oog voor detail. De focus ligt voortaan vooral op gezelligheid. We willen de mensen een warm, huiselijk gevoel geven”, aldus nog Julie, die ook duidelijk maakt dat ze met Pistache opnieuw vertrokken zijn voor enkele jaren.

“Een pistachenootje is een nootje met twee schelpjes errond. Dat is zoals wij die voor onze zaak zullen zorgen: net zo verrassend en verfijnd als de binnenkant ervan”, besluiten ze.