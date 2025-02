Julie De Mey is Sommelier of the Year West-Vlaanderen

Julie De Mey (34) van L’Aperovino in Brugge werd verkozen tot Sommelier of the Year voor West-Vlaanderen. “Ik had helemaal niet verwacht te winnen want het is de eerste keer dat ik deelneem aan zo’n wedstrijd”, zegt Julie. “Met tien blind te proeven wijnen in een kwartier was het best pittig.”

De oprichtster en zaakvoerster van restaurant en wijnbar L’Aperovino in de Academiestraat in Brugge, Julie De Mey, mag zich een jaar lang Sommelier of the Year van de provincie West-Vlaanderen noemen. En die titel had ze helemaal niet verwacht. “Je moet weten dat ik me zelf niet had aangemeld voor deelname aan deze wedstrijd”, zegt Julie, die aan de hotelschool Ter Groene Poorte de specialisatie sommelier volgde en eerder al in Maldegem een gelijkaardige zaak als L’Aperovino runde. “Er wordt blijkbaar vanuit de organisatie een lijstje met genomineerden opgesteld en daar kunnen onder meer foodies en horecaprofessionals dan voor stemmen. Maar er was ook de mogelijkheid om nog een naam toe te voegen heb ik begrepen. Voor West-Vlaanderen waren er zo eerst twintig genomineerden en na stemming werd dit gereduceerd tot drie mensen die voor onze provincie aan de eigenlijk wedstrijd, die in Kortrijk plaats vond, konden deelnemen.”

“Dus het is de eerste keer dat ik deelnam en daardoor had ik zeker niet verwacht te winnen”, gaat Julie verder. Bij deze editie, de vijftiende al, werd volledig ingezet op de zogenaamde monocépages: wijnen die gemaakt zijn van één druivensoort. “Die wedstrijd was best wel pittig. Op een kwartier tijd moesten we tien wijnen blind proeven en dus noteren uit welke druivensoort die gemaakt is. Je staat daar niet alleen dus er best wel wat drukte en rumoert”, vertelt Julie. “En uit die tien wijnen moest je er één kiezen die zou passen bij een gerecht dat in je eigen restaurant, of dat waar je werkt, op de kaart staat. Daar moest je dan ook de nodige deskundige uitleg bij geven aan een jury. Blijkbaar deed ik dat dus niet slecht (lacht). Ik had het dus niet verwacht maar ben natuurlijk heel blij met deze erkenning.” Op 17 maart wordt de nationale winnaar van Sommelier of the Year bekendgemaakt.