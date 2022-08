Joyce Verschuere en Thomas Declercq nemen café Drie Koningen over: “Volkscafé verder uitbouwen”

Sinds maandag 1 augustus is Joyce Verschuere (22) de nieuwe uitbater van café Drie Koningen aan het Dorpsplein 3. Ze neemt daarmee het ‘roer’ over van Chantal Rosez, die exact 28 jaar en 2 maanden het café runde. “Met de hulp van mijn vriend Thomas Declercq (27), die in de bouwsector werkt, wil ik het volkscafé verder uitbouwen”, zegt Joyce.

Joyce Verschuere is afkomstig van Kortrijk en volgde een opleiding tot kapster. “Maar ik werkte niet als kapster maar wel als pompbediende in het Q8 tankstation in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk”, zegt Joyce.

Ze kent al vele jaren Café Drie Koningen in Lendelede. “Mijn moeder Michelle hielp Chantal in haar café. Ik was hier zelf als het ware ‘kind aan huis’. Horeca zit blijkbaar een beetje in ons bloed want mijn zus Sharon runt café de ‘Verdoken Hoek’ in Menen.”

Ervaring

Joyce hoorde uiteraard als eerste dat Chantal zou stoppen met het café. “Voor mij dé kans om met mijn eigen café te beginnen. Ik heb zelf ook wel enige ervaring in de horeca. Na mijn werkuren in het tankstation en in de weekends ging ik nog vaak als flexi-job helpen in ‘Bar Luxe’ in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk, in het uitgaansleven beter gekend als ’t Straatje! Ik weet dus wel dat werken in de horeca lastig is en zeker geen nine to five-job. Café Drie Koningen zal 6 van de 7 dagen van ’s morgen 9 uur open zijn tot… Vele uren dus! De woensdag is sluitingsdag.”

Joyce wil dat café Drie Koningen in elk geval een volkscafé blijft.

Kermis

“Waar jong en minder jong welkom is. Elke maandagavond zullen de klanten vanaf 18 uur gratis boterhammen met gehakt kunnen eten, iets wat Chantal vroeger ook deed en waar ze nu al een tijdje mee gestopt was. Die traditie willen we nu in ere herstellen.”

We zijn nu al open om optimaal voorbereid te zijn op de kermisdagen

Joyce kijkt al uit naar de kermisdagen in het weekend van vrijdag 26 augustus. “Dat is ook de reden waarom ik nu begin augustus start met het café. Chantal zei me dat dit voor mij het ideale moment was om goed voorbereid te zijn op het drukke kermisweekend van eind augustus. Vrijdag 12 augustus organiseren we vanaf 18 uur onze openingsavond met een optreden van allround zangeres Sofia Doremi. Tot 21 uur is er voor iedereen een gratis drank en een hapje.”

Afscheid

Voor de vroegere uitbaatster Chantal Rosez is het nu zonder haar café en klanten toch even wennen.

“Dat kan ook moeilijk anders na al die jaren”, zegt Chantal die van Wevelgem afkomstig is. 28 jaar geleden ben ik begonnen in het café van brouwerij Bavik (brouwerij Debrabandere) met een driedaagse kaarting zodat ik meteen al heel wat Lendeledenaren leerde kennen. Er was hier al die jaren een sterke kaarters- en dartsclub. Al die jaren had ik zo goed als nooit problemen met klanten.”

“Topmomenten? De jaarlijkse rommelmarkt en de kermis! Eigenlijk ging ik twee jaar geleden al met pensioen maar hield het café nog tot 21 juli open als zelfstandige in bijberoep. Er was die dag nog een vinkenzetting. Om 13 uur sloot ik definitief de deuren en ging met klanten bij de collega-uitbaters iets drinken om mijn cafécarrière af te sluiten.” (IB)