Jordy neemt bekend Iepers danscafé Charlie Brown over van Nico en Stefanie, die nieuwe horecadromen najagen

Nicolas Alleman en Stefanie Minsart laten na zestien jaar het bekende danscafé Charlie Brown en de Ieperse uitgaansbuurt aan de Vis- en Kiekenmarkt definitief achter zich. Ze trekken eerst naar De Panne en daarna Gent om er nieuwe horecadromen na te jagen. Charlies komt straks in handen van Jordy Aper, een andere West-Vlaamse horecaman die het nachtleven wil combineren met zijn frituur in Lichtervelde.

Jordy Aper uit Kortemark is niet aan zijn proefstuk toe in de horecawereld. “Ik heb een frituur in Lichtervelde en stopte met de horecazaken Shifters in Roeselare en Bistro Ape’tyt in Ardooie na de coronacrisis en wegenwerken”, vertelt hij. “De overname van dit Iepers nachtcafé is iets nieuws, maar wel een jongensdroom die in vervulling gaat. Een eigen danscafé, dat zou de max zijn, dacht ik altijd.”

Elk weekend dj’s

Nicolas Alleman en Stefanie Minsart hielden op de laatste dag van maart hun afscheidsfeestje in hun Charlies, Jordy heropent de zaak een week later. Het concept en de naam blijven onveranderd. “Maar ik ga mij niet toeleggen op de cocktails van Nico en Stefanie, want daarvoor hebben zij een opleiding gevolgd. Ik kan ook niet zelf plaatjes draaien, zoals Nico, en zal dus elk weekend dj’s inschakelen. De Ieperse uitgaansbuurt ken ik niet, want ik ging altijd uit in de streek van Torhout, Brugge en Roeselare.”

“Wist je dat deze zaak onder een van mijn voorgangers mikte op schoon volk? Het zal hier vol met notarissen en advocaten”

“Charlie Brown heeft een lange geschiedenis voor wij er zelfstandig begonnen in 2013 en daarvoor al een zestal jaar hier in dienst werkten”, vertelt Nicolas. “Het begon ooit met een Engelsman, genaamd Charlie Brown. Wist je dat deze zaak onder een van mijn voorgangers mikte op schoon volk? Het zal hier vol met notarissen en advocaten, en je moest vijftig cent betalen om naar het toilet te gaan. Al die blazertjes, dat was mijn genre van volk niet.”

Uitgeblust

“Wij laten de zaak nu over, omdat we wat uitgeblust zijn. Telkens open zijn tot 7 en 8 uur ’s morgens, na al die jaren begint dat te wegen.”

“Ik zie dat wel nog zitten”, zegt Jordy lachend: “In het weekend werken in het nachtleven en op weekdagen mijn vrouw bijstaan in de frituur.”

Pop-up in De Panne

Nicolas en Stefanie ruilen Ieper voor Gent. “Daar zullen we de nieuwe zaak Shakerz openen in de Vlaanderenstraat, een prachtige ligging”, aldus Nicolas. “Shakerz is een volledig eigen concept met een resto, streetfood en een club. De naam verwijst naar het shaken van cocktails en dansen op de dansvloer. In afwachting van de opening in Gent runnen we vanaf 14 april nog enkele maanden een pop-upzaak in De Panne. We hebben ambitie en willen vestigingen van Shakerz verspreiden over andere Vlaamse steden, zoals Antwerpen.”

Naakte personen

Zo verlaat een bekende Ieperling zijn thuisstad. Alleman haalde meermaals de media naar aanleiding van calamiteiten in de uitgaansbuurt, pop-upinitiatieven in de streek en zijn veroordeling tot zeven maanden voorwaardelijk voor voyeurisme, belaging en bedreiging, nadat er in 2018 foto’s werden verspreid van naakte personen op een privéfeest in La Brasa in Langemark-Poelkapelle.

“Of ik de streek zal missen? Nee, je moet hier te veel moeite doen om dingen te organiseren”, vindt Nicolas. “Ik ben niet de eerste horeca-ondernemer die Ieper inruilt voor Gent. We zijn wel blij met de vele ervaringen en vrienden die we overhouden aan Charlies. We wensen Jordy het allerbeste.”