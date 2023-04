Jongerencafé d’Hespe in Tielt viert zestigste verjaardag met cafébazen van vroeger tot nu: “Annie wordt onze eregast”

Het oudste café van Tielt verjaart en dat wordt op zaterdag 13 mei flink gevierd. Er staat een feestje in openlucht gepland met optredens en een buitenbar, terwijl Robbe Dejonckheere (25) ook een receptie plant voor alle uitbaters en cafébazen die er in de voorbije zestig jaar achter de toog stonden. Annie Dingemans (91) was de allereerste.

Net boven de ingang van het café staat het jaartal 1963 in steen gebeiteld. Strikt genomen gaat de naam van het café al ruim honderd jaar mee, maar in dat jaartal werd het café in de huidige vorm gebouwd. Het oorspronkelijke pand had namelijk schade opgelopen in de Tweede Wereldoorlog, waardoor het uiteindelijk volledig gesloopt werd. De eerste uitbaatster in dat nieuw gebouwde café was Annie Dingemans. Ze woont nog steeds in Tielt in de Gross Geraulaan, waar ze geniet van haar oude dag. “Alles was gloednieuw toen ik er begon”, vertelt ze. “Negen jaar voor d’Hespe was ik gestart in café Bacchus, maar toen mijn contract daar afliep stelde de brouwer voor om te verhuizen naar d’Hespe. En daar heb ik geen moment spijt van gehad. We hebben mooie tijden gekend. Overdag hadden we passanten en stamgasten, al kwamen de buren ook vaak een pintje drinken. Ze zaten altijd op hetzelfde plekje aan het raam.”

Cafégeschiedenis

Sinds de tijd van Annie is er veel veranderd, al blijft d’Hespe de plek waar duizenden jonge Tieltenaars hun eerste pintjes dronken. Sinds twee jaar staat Robbe Dejonkheere (25) er achter de toog. “D’Hespe is een stukje Tieltse cafégeschiedenis”, zegt hij. “Om dat in de verf te zetten nodig ik op zaterdag 13 mei alle cafébazen van vroeger uit om samen het glas te komen heffen. Ik ben nog volop bezig met namen opzoeken, maar nu al hebben een twintigtal mensen, waaronder Sam Timmermans en Wouter Baert (Robbe is de vriend van zijn dochter Lieze Baert, die café Den Arend runt – red.) bevestigd. Het is trouwens dankzij Wouter dat ik al heel wat mensen heb teruggevonden. Annie zal echter onze eregast worden. Zij was per slot van rekening de eerste.”

Amper herkenbaar

“Onvoorstelbaar hoe het hier veranderd is”, zegt Annie als ze binnenstapt in haar oude café. “Ik stond hier achter de toog van 1966 tot 1975. Al stond de toog toen nog anders. En alles was gloednieuw. Ik herken het amper nog. Waar nu de rookruimte is hadden wij een koertje, met daarachter een keukentje. Er was hier toen ook nog een vergaderzaaltje boven. Bij vergaderingen namen de studenten dan een bak bier of twee mee naar boven en je hoorde ze niet meer. Dat was meestal op vrijdag en in de weekends. De reserven van het voetbal zaten hier trouwens ook. We kwamen allemaal goed overeen. Nooit heb ik met iemand miserie gehad. Het waren fijne tijden. Het is altijd een sterk café geweest. En het is fijn om te horen dat het dat zestig jaar later nog altijd is. Al moet ik zeggen dat ik me hier nu toch niet echt thuis meer voel. Dit is een café voor jonge gasten.”

De jaren in d’Hespe waren bepalend in het leven van Annie. Want het was ook in die tijd dat ze haar eerste man Raoul Callewaert verloor. “Raoul en ik woonden hier in het woongedeelte, samen met onze dochter Mia (Callewaert, gemeenteraadslid en bezieler van Ballet Attitude – red.). We waren net aan het bouwen in de Gross Geraulaan toen Raoul hier in d’Hespe overleed aan een hartaderbreuk. Op zijn 45ste. In zijn bed. Dus in 1971 stond ik er plots alleen voor. Ik moest een café runnen en mijn dochter opvoeden. Een moeilijke periode, maar ik heb me erdoorheen geslagen, door keihard te werken. Later vond ik hier in d’Hespe trouwens ook opnieuw de liefde en Manfred Derksen werd mijn tweede man. Hij is ondertussen helaas ook overleden.”

Pak volk verwacht

Robbe nodigt Annie uit achter de toog om een pintje te tappen. Daar gaat de kwieke dame graag op in. Eerst even onwennig, maar daarna lukt het haar prima. “Ze tapt stukken beter dan sommige van m’n barmannen”, lacht Robbe. Hij verwacht een pak volk op 13 mei. “De Hoogstraat wordt afgesloten en er komt een podium en een bar buiten. Dertien dj’s, waaronder enkele mensen die ook een band hebben of hadden met d’Hespe, komen hier in open lucht draaien vanaf 15 uur. De receptie staat gepland om 14 uur. Dan heffen we allemaal samen het glas heffen op 60 jaar d’Hespe.”

(SV)