Jonge uitbaters maken van La Talpa 2.0 een eet- en praatcafé: “We mikken ook op fietsers en wandelaars”

La Talpa op De Mol heeft nieuwe uitbaters. Maxim Samyn en Elien Debaillie zetten hun schouders onder La Talpa 2.0 en maken er een eet- en praatcafé van. “We verruimen de openingsuren en je zal hier ook gewoon iets kunnen komen drinken”, zegt het koppel.

Marianne Lambrecht startte in de zomer van 2020 met La Talpa, Italiaans voor ‘de mol’, in het pand waar sinds mensenheugenis café De Mol gevestigd was. Ze bracht er een wijn- en tapasbar onder, nu kiest ze voor een ander professioneel avontuur. “Ik ga werken voor CuliConcepts en zal zo nog vaak in restaurants komen. Ik ga ook nog freelance in de horeca aan de slag.”

“Vanaf 19 april schrijven wij het verhaal verder” (Maxim en Elien)

Aan het verhaal van La Talpa schrijven Maxim Samyn (33) en Elien Debaillie (32) nu verder. Maxim is de neef van Ludwig Samyn, de ex-partner van Marianne en nog steeds eigenaar van het pand. Zo blijft het wat in de familie. “Ik ben hier vroeger nog komen helpen, ook in feestzaal Cofar deed ik destijds al wat ervaring op”, stipt Elien aan. Het koppel heeft gebouwd in Handzame, maar beiden groeiden op in Roeselare.

Uitgebreide kaart

Maxim blijft zijn eigen zaak Akwalux runnen, gespecialiseerd in buitendouches en waterzuilen. “Maar ik zal in het weekend helpen,” verduidelijk hij. “We hebben een chef die de keuken doet, Elien zal instaan voor de ontvangst en de bediening.”

De openingsuren worden verruimd. “Op maandag en dinsdag zijn we gesloten, de andere dagen openen we om 11.30 uur. De keuken sluit om 21 uur. Tijdens de week zullen we allicht wat vroeger kunnen sluiten, in het weekend wat later. Dat zullen we wel aan den lijve ondervinden.”

Tapas en lekkere wijn blijven op de kaart, maar je zal er nu ook kunnen lunchen of gewoon genieten van een streekbiertje met wat hapjes. “We mikken daarbij op de vele fietsers en wandelaars die hier passeren. In de namiddag kun je ook een pannenkoek eten. We hebben een mooie eetkaart met slaatjes, een kraaibiefstuk, scampi’s,… Maar evengoed kan je genieten van balletjes in tomatensaus, een burger, spaghetti en eenvoudige snacks. Een ruim aanbod dus. Ook ‘s middags zul je van de kaart kunnen eten, op termijn kijken we misschien om een weeklunch te lanceren.”

Terras als troef

Binnen kunnen ongeveer 30 mensen zitten, maar er is natuurlijk ook nog het ruime en van de wind afgeschermde terras. “Iedereen is hier welkom, we willen het vooral lekker en gezellig houden. Ook de ruime parking voor de deur blijft natuurlijk een grote troef.”

De naam La Talpa blijft behouden, maar de jonge overnemers voegen er het suffix 2.0 bij. “De naam vonden we wel goed klinken, de 2.0 staat voor een nieuwe start.” Marianne houdt nog tot eind maart de deuren open, Elien en Maxim starten op woensdag 19 april.