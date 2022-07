Jonge ondernemers openen bar langs de Leie in Sint-Eloois-Vijve

Met De Porcherie is de kleinste deelgemeente van Waregem straks weer een horecazaak rijker. De drijvende krachten zijn geen onbekenden: Maxim Declercq en Laurent Van Parys, de mannen achter verschillende pop-ups in de streek.

Over twee weken is het zover, want dan opent De Porcherie officieel de deuren in een historische hoeve langs de Leie in Sint-Eloois-Vijve, pal naast de Lourdesgrot. Zaakvoerders zijn Maxim Declercq (24) uit Wevelgem en Laurent Van Parys (26) uit Waregem, twee rasechte ondernemers die een serieus trackrecord hebben. Het duo is onder meer bekend van de Waregemse winterbar Der Tiroler, het Oktoberfest in Wevelgem en de zomerbars Kaffee Privee in Anzegem en (nog heel even) Kaffee Libertee in Waregem.

Maxim en Laurent zijn gespecialiseerd in tijdelijke concepten, maar zijn tevreden dat ze eindelijk een vaste stek in de regio konden bemachtigen. “We waren al een tijdje op zoek naar een geschikte locatie voor een vaste horecazaak. Pop-ups zijn heel fijn, maar het is niet gemakkelijk om alles georganiseerd te krijgen. Vergunningen, opbouw en promotie, … Het is altijd een hele klus”, zegt Maxim, die samen met zijn vaste compagnon ook de organisatie van de loopwedstrijd Beatrun in handen nam.

Tegen de klok werken

Uiteindelijk viel hun oog op de locatie langs de Leie. “Omdat de eigenaars niet meteen plannen hebben met de gebouwen konden we een huurcontract versieren voor een gedeelte van de hoeve, die we vervolgens helemaal onder handen genomen hebben”, zegt Maxim. Resultaat: een moderne horecazaak met 150 plaatsen én een ruim grasveld met terras. “Er is nog wat werk om alles af te krijgen, maar dat komt goed. We zijn het intussen gewoon om tegen de klok te werken.”

Met De Porcherie – letterlijk vertaald: de zwijnenstal – mikt het jonge duo op verschillende doelgroepen. “Als we overdag openen, is dat vooral gericht op de passanten. Fietsers en wandelaars die langs de Leie passeren en rustig willen genieten van een drankje”, legt Maxim uit. “Op vrijdag- en zaterdagavond proberen we de jeugd aan te spreken. Dan zien we De Porcherie als een danscafé, met veel muziek. En op zondag verwelkomen we families voor een hapje en een drankje.” Let wel: een restaurant of snackbar wordt het niet. “Denk aan kleine dingen, zoals een spaghetti, een croque of wat tapas”, klinkt het.

Ook voor optredens en evenementen zal er ruimte zijn, te beginnen met een act van Camille Dhont op zaterdag 16 juli. “Voor de rest van de zomer spelen we al met verschillende ideeën, zoals een petanque- of volleybaltornooi. Ook op de Nationale Feestdag of tijdens Waregem Koerse zullen we zaken organiseren”, stelt het duo.

Parking

Overlast hoeven de (weinige) buren niet meteen te vrezen. De ingang van de zaak is strategisch richting de Leie georiënteerd en over parking – klassiek een probleem bij eerdere initiatieven van Maxim en Laurent – werd nagedacht. “We hebben een deal met de omliggende industriebedrijven. Zij hebben ruime parkings voor hun personeel die ze in het weekend niet nodig hebben, waardoor wij ze kunnen gebruiken.”

Vaste openingsuren voor De Porcherie zijn er nog niet, al mag je ervan uitgaan dat de bar op vrijdag, zaterdag en zondag open zal zijn. “Op andere dagen zal het afhankelijk zijn van de periode in het jaar – ’s zomers zullen we vaker open zijn – en het weer”, zegt Maxim, die samen met Laurent het vaste aanspreekpunt wordt van De Porcherie. “Met onze andere evenementen stoppen we niet, maar het is wel de bedoeling dat dit onze voornaamste bezigheid wordt. We zien het helemaal zitten.”

(PNW)