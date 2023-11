Jonge ondernemers lanceren likeur met hop

Joty Boeve en Bram Pauwelyn grepen de pandemie aan om een uniek aperitief te ontwikkelen. Met Oublon lanceerden ze vorig jaar een likeur op basis van hop. Hun creatie staat ondertussen op de kaart in verschillende horecazaken in de Westhoek, aan de kust en in Gent. Oublon is ook te verkrijgen in heel wat speciaalzaken en supermarkten.

“Gezellig aperitieven en genieten van een lekker drankje is iets dat we als bevriend koppel gemeen hadden. Tijdens de lockdowns was buiten aperitieven dan ook zowat het enige dat mocht. Zo ontstond het zotte idee om als creatief tijdverdrijf zelf een eigen, uniek aperitief te ontwikkelen”, aldus Joty Boeve en Bram Pauwelyn.

Concept

Om Oublon op de markt te brengen, werd niet over één nacht ijs gegaan. “Er werd heel wat research gedaan en ook de verschillende smaken, geuren en kleuren werden uitgetest. Eén iets stond wel vast. Gezien we allemaal opgroeiden in regio Poperinge, moest ons streekproduct bij uitstek sowieso verwerkt worden in onze drank. De lokale hop kreeg zo een centrale plaats in de verdere ontwikkeling van ons concept.” Uiteindelijk werd Oublon een likeur op basis van onder andere sinaasappel en Poperingse hop. “Oublon kun je perfect puur drinken als likeur, bijvoorbeeld als aperitief, maar evengoed als digestief bij een dessertje. Daarnaast laat het zich dankzij het subtiele evenwicht van bitter en zoet perfect combineren met andere ingrediënten zoals bij Pic’Oublon (een witte variant van de gekende picon), Oublon Spritz (met prosecco) of Oublonic (met tonic).”

De naam Oublon verwijst uiteraard naar Houblon, het Franse woord voor hop. “Maar als rasechte West-Vlaming wordt de ‘h’ toch niet uitgesproken, waarom hem dan schrijven?”, klinkt het. “We werken dan ook enkel met hop geteeld in Poperinge, en dragen daarom het label van 100 procent Belgische hop.”

Eind 2022 werd Oublon officieel op de markt gebracht als lokale premium likeur. “Eén jaar later kijken we heel tevreden terug op alle unieke ervaringen die we tot nu toe mochten meemaken. Momenteel staat Oublon op de kaart in verschillende horecazaken in de Westhoek, aan de kust en in Gent. Oublon is ook te verkrijgen in heel wat speciaalzaken en supermarkten.” (MDN)

Meer info: www.oublon.be.