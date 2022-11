Jonge ondernemers introduceren stoelverwarming als alternatief voor terrasverwarmer

Lowie Vanhoutte (23) en Guillaume Melis (25) bedachten met hun stoelverwarming Knuss een alternatief voor terrasverwarming op gas. Deze zijn sinds april verboden in Frankrijk, de rest van Europa volgt wellicht binnen enkele jaren. “Zetelverwarming bestaat al langer, maar met onze technologie gaan we een stap verder. Ons eerste prototype was een draadloze verwarmde poef.”

Het idee kwam van een schoolopdracht binnen Industrieel Productontwerpen (Howest). De studenten moesten een product ontwerpen met warmtetechnologie. Lowie maakte samen met een medestudent een verwarmd kussen. Toen hij afstudeerde dacht Guillaume vervolgens het idee verder uit. Na hun studies besloten de vrienden – omwille van de grote interesse vanuit de meubelindustrie en de horeca – hun idee verder te ontwikkelen op professioneel niveau. Zo werd startup Knuss een feit. “Het loopt heel goed, we krijgen van verschillende partijen de bevestiging dat we een goed product hebben. We verkopen onze technologie aan producenten van buitenmeubilair, waaronder Roolf Living”, vertelt Lowie. “Het grote voordeel is dat wij een verwarmingselement op maat kunnen maken”, vult Guillaume aan.

Op maat

"Stel dat de klant liever een meubel met meer nek- of schouderverwarming wil dan kan dat. Wij passen gewoon het innaaipatroon aan en de aandrijving wordt herrekend. Zo kunnen we elk meubel, van sofa tot ligstoel, verwarmen. Ook de afwerking en aansturing – bijvoorbeeld drukknop, bakje of een app – kan op maat van de klant." Knuss wil naar de toekomst toe ook eigen producten ontwikkelen zoals een afgewerkt stuk stof die op het zitvlak en de rug van stoel kan bevestigd worden. Daarbij richten ze zich vooral op de horeca. 'Als een zaak alle gaswarmers vervangt door onze technologie kan de jaarlijkse kost en het jaarlijks verbruik tot 80 procent dalen. Wat voor hen dus een serieuze besparing betekent. We willen een economisch interessant product op de markt brengen", vertelt Lowie. "Maar ook een ecologisch interessant product", gaat Guillaume verder. "Met onze technologie gaan we efficiënter opwarmen. Er gaat geen warmte verloren en er is geen CO2-uitstoot. De draadloze verwarming voor buitenmeubilair kan voor de horeca eveneens een stijging in omzet betekenen aangezien ze hun terras langer kunnen laten staan. Vandaar onze baseline 'Outdoor moments last longer'."