Jonge Milan Deblieck heropent grillrestaurant Ter Halle op Eiermarkt: “Horeca-ervaring sinds mijn 13”

Bij het begin van deze qua weer wisselvallige zomervakantie opende de 21-jarige Milan Deblieck de deuren van het grillrestaurant Ter Halle op de Eiermarkt. Milan wil er helemaal voor gaan – hij gaf er zelfs zijn studies aan de sportschool voor op – en staat zelf aan de indrukwekkende grillhaard.

Milan Deblieck mag met zijn 21 lentes dan nog erg jong zijn, toch heeft hij al behoorlijk wat ervaring in de horeca. Het zit dan ook in de familie. Zijn ouders runnen al veertien jaar grillrestaurant Gildenhuis en zo’n tien jaar de ontbijt- en lunchzaak La Maison Blanche, beide in Sint-Kruis.

Geen ochtendmens

“Ik heb dus nooit anders gezien en draai al mee van toen ik nauwelijks dertien jaar oud was”, vertelt Milan. “En ik voel ook al lang de drang om zelf te ondernemen. Op een bepaald moment kwam het ter sprake dat ik onze ontbijtzaak Maison Blanche zou overnemen, maar ik ben toch niet echt een ochtendmens dus dat hebben we niet gedaan.” (lacht)

Via contacten van zijn vader vernam Milan dat het bekende restaurant Ter Halle al een poosje leegstond en dat de eigenaars van het pand een nieuwe huurder zochten. “Dat leek me echt wel een ideale mogelijkheid want dit is altijd een grillrestaurant geweest, net zoals het Gildenhuis waar ik ook al mee instond voor het grillen van vis en vlees boven het haardvuur”, verduidelijkt Milan. “Die taak zal ik hier dus ook zelf opnemen, naast de dagelijkse algemene leiding. Ik heb voor deze zaak mijn hogere studies aan de sportschool hier in Brugge opgegeven. En ook het voetbal –ik speel al jaren bij Daring Brugge – heb ik on hold gezet. Ja, ik heb er dus veel voor over om dit te doen slagen.”

“Hoewel we ook wel wat andere gerechtjes aanbieden, zijn de grillbereidingen toch de hoofdmoot op onze menukaart. Dus voor een mooi stuk rundvlees maar ook voor gamba’s bijvoorbeeld ben je hier aan het goede adres. En ik hoop ons aanbod grillgerechten op termijn nog uit te breiden. En in het juiste seizoen bieden we ook wel bepaalde suggesties aan, zoals momenteel de mosselen bijvoorbeeld.”

Milan Deblieck is ervan overtuigd dat hij met zijn zaak op een perfecte locatie zit, zo op de hoek van de Geernaertstraat met de Vismarkt. “Natuurlijk zal ik hier met veel plezier toeristen ontvangen maar ik vind het wel belangrijk om ook een vast lokaal publiek uit te bouwen. En hier op de Eiermarkt, met nog enkele andere zaken die op dat vlak goed bezig zijn, moet dat zeker lukken”, besluit Milan.

Info: www.facebook.com/terhallebrugge