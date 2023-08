Jonge bierbrouwerij scoort meteen twee keer in Londen

De bieren van Terrest Brewery in Houthulst zijn op de World Beer Awards in Londen in de prijzen gevallen. De brouwerij van Johan Van der Bauwhede (60) en dochter Valerie (27) sleepte een gouden en zilveren medaille in de wacht.

Terrest Brewery werd pas in november 2021 opgericht. Vader en dochter hadden dan ook niet verwacht nu al in de prijzen te vallen op de World Beer Awards. Ze wonnen zelfs zilver met hun unieke nieuwe bier dat pas in een limited edition werd verkocht. “Op de prijsuitreiking werd niet enkel aan het bier, maar ook aan ons verhaal aandacht besteed”, vertelt Valerie. “Ons bier wordt op de hoeve gebrouwen en we gebruiken zoveel mogelijk producten van de hoeve. We telen onze eigen biergerst en we hebben een hopplantage aangelegd, zodat we de korte keten in de praktijk kunnen brengen. De draf van het bier kunnen we gebruiken voor de voeders van onze koeien. Zo is het ook een circulair verhaal.”

Zeer geheim recept

“Met onze Terrest Golden Tripel wonnen we een gouden medaille in de categorie Belgium Gold Pale Beer Belgian Style Triple”, zegt Johan. “Verrassend is ook dat we zilver haalden met onze Terrest Grape Tripel, een biertje dat nog niet op de markt is en dat ontstaan is uit de samenwerking met wijndomein Neuve-Eglise, dat eigendom is van Frederik Debruyne. Frederik is de schoonbroer van Valerie. Die samenwerking leverde een speciaal bier op. Let wel, het is geen wijn en bier gemengd, het gaat om een uiterst geheim recept waarbij een product van de druiven een rol speelt. Dat levert een fris aperitiefbiertje op.” De Terrest Grape Tripel beer won de Belgian Silver Speciality Beer Grape Ale also known as Italian Grape Ale. (ACK)

Terrest Brewery, Vlastraat 1, Houthulst. 0476 07 11 41 en cheers@terrestbrewery.be.