Jong koppel tovert café De Karekiet om tot brasserie

Indy T’kindt en Joyce Dieryck, de nieuwe eigenaars van De Karekiet in Waregem, hebben grote plannen met het bekende café in de Bessemstraat. “Dit moet een adresje worden waar je van ’s ochtends tot ’s avonds kunt binnenstappen voor een lekkere hap”, vertelt Indy, die zelf al een bloeiende horeca-carrière uitbouwde.

Na bijna vijftien jaar namen Els Vaernewyck en Geert Balcaen begin deze maand afscheid van hun café De Karekiet in de Bessemstraat. De uitbaters van het supporterscafé van SV Zulte Waregem genieten van een welverdiend pensioen en verhuizen naar Spanje. Enthousiaste overnemers vonden ze in een jong koppel. Vanaf vrijdag staan Indy T’kindt (25) en Joyce Dieryck (24) achter de tapkranen in De Karekiet. Het koppel heeft meteen grootse plannen met de horecazaak, die momenteel een opfrisbeurt krijgt.

“We beginnen als een café, maar het pand leent er zich perfect toe om een keuken te installeren. Op termijn willen we een eetgelegenheid van De Karekiet maken”, zegt Indy, die de eerste maanden de zaak zal trekken. Zijn vriendin, die eventmanagement organiseerde, doet het jaar uit bij haar werkgever en maakt nadien de overstap naar De Karekiet.

Geen groentje

Indy heeft culinaire ambities, maar komt niet onbeslagen ten ijs. Zijn ouders zijn de eigenaars van restaurant Landouw in Tiegem, waar hij al jaren mee in de keuken staat. Daarnaast studeerde hij af aan de hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge en deed hij onder meer ervaring op bij chef David Selen, die een restaurant uitbaat op de Waregemse hippodroom. “Het zit inderdaad in de familie en ik was al lang van plan om op mijzelf te beginnen.”

Over enkele weken al kan je bij De Karekiet terecht voor verse wafels, pannenkoeken en tapasplanken. Op termijn verschijnen ook verfijnde en toch toegankelijke gerechten op de kaart. “Denk bijvoorbeeld aan een verse croque monsieur, met zelfgebakken brood en verse zalm”, zegt Indy, die ook vertrouwen heeft in de locatie van de nieuwe zaak. De Karekiet ligt een beetje buiten het centrum van Waregem. “Het is een extra uitdaging, maar we zien het zitten. Eens de mensen je vinden en tevreden zijn, zullen ze vanzelf terugkomen.”

De Karekiet is elke dag open van 10 uur tot 22 uur, behalve op dinsdag en woensdag. Op termijn willen Indy en Joyce ook op woensdag de deuren openen. (PNW)