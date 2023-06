Jonas en Wendy zijn nieuwe uitbaters ‘t Amusement: “Niet veel cafés meer in Heestert”

Sinds vorige week staan er nieuwe mensen achter de tapkraan van café ’t Amusement. Jonas Hollevoet laat zijn fietsenhandel voor wat hij is en kiest voor het runnen van een café.

Vier jaar nadat Jonas Hollevoet (29) een fietsenwinkel opstartte aan de kerk in Otegem, stapt hij over naar de horeca. “Het runnen van een fietsenzaak is niet meer leuk. De prijzen stijgen voortdurend of bepaalde leveranciers komen hun afspraken niet na. Dan waren er ook nog klanten die op zondag om 23 uur belden om te zeggen dat ze een lekke band hadden. Ik wil mijn klanten wel goed verzorgen, maar het moet ergens stoppen. Echt, het beste was er af”, vertelt hij.

Jonas hoorde dat café ’t Amusement in de Heestertse Gauwelstraat over te nemen was en hij had wel interesse. “Het zit wellicht een beetje in de genen. Mijn grootmoeder en mijn moeder hielden café. Ik weet dus wel wat het is om café te houden. Mijn echtgenote, Wendy Naessens (34), zag ook geen probleem. Zij is hoofdverpleegster in WZC Wielant in Ingooigem.”

Dartclubs

De vorige uitbaters hadden twee cafés en dit werd hen te veel. Vandaar dat er nieuwe uitbaters werden gezocht voor het café in Heestert.

Nadat Jonas en Wendy de zaak een beetje hebben opgefrist, konden ze vorige vrijdag voor het eerst open. “We zien de toekomst rooskleurig tegemoet. Veel cafés zijn er niet meer in Heestert en sommigen willen er ook mee stoppen. We hebben ook enkele extra troeven, zoals een feestzaal en een groot terras. Bij ons zijn er ook twee dartclubs en een vinkenvereniging gehuisvest. We willen het verenigingsleven trouwens nog meer aantrekken.”, aldus Jonas.

Om iedereen de kans te geven kennis te maken met het café en de nieuwe uitbaters organiseert men op zaterdag 1 juli een groot openingsfeest waarop iedereen welkom is.” (GJZ)