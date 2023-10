Jonas en Robin openen ‘The House of Flavor’: “We hebben een heel groot aanbod aan delicatessen”

In de Constant Permekelaan in Jabbeke openen Jonas Verbeke en Robin Dendoncker delicatessenzaak The House of Flavor. “Ons aanbod telt liefst 1.500 producten, gaande van sterkedrank, wijn en champagne tot exclusieve delicatessen.”

Jonas Verbeke en Robin Dendoncker runnen sinds eind 2016 The Gin & Whisky Shop, een speciaalzaak in sterkedrank in de Dweersstraat in het hartje van Brugge. Op zaterdag 7 oktober openen ze hun tweede zaak, in de Constant Permekelaan in Jabbeke, waar tot voor kort een kledingzaak was gevestigd.

Cadeaupakketten

“In The Gin & Whisky Shop bieden we enkel sterkedrank aan. We waren op zoek naar een locatie buiten het centrum waar we ook cadeaupakketten, andere dranken en delicatessen konden aanbieden. We vonden de geschikte locatie hier in Jabbeke”, begint Jonas, die afkomstig is van Jabbeke.

In The House of Flavor biedt het duo naast sterkedrank ook wijn en champagne aan. “We hebben ook een heel groot aanbod aan delicatessen, zoals bijvoorbeeld de chocolade van Neuhaus, de pasta van Belpasta en de ambachtelijke lekkernijen van Gastrofolies en La Délicieuse. Het gamma telt 1.500 producten en de startprijs is 1,5 euro. Er is met andere woorden iets te verkrijgen voor ieders budget.”

“We bieden ook heel wat cadeaupakketten aan in de winkel, maar die kunnen ook ter plaatse samengesteld worden door de klant. Ook voor relatiegeschenken al dan niet in groten getale kan men bij ons terecht.”

Proevertjes

Tijdens het openingsweekend op zaterdag 7 en zondag 8 oktober zal er van alles te proeven zijn. Er is ook een attentie voor elke klant. The House of Flavor zal vanaf dan open zijn van woensdag tot en met zondag. “Het is een bewuste keuze om ook op zondagvoormiddag te openen, omdat mensen op dat moment dikwijls nog last minute op zoek zijn naar een geschenk. Van woensdag tot en met vrijdag zijn we open van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.30 uur, op zaterdag van 9.30 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. Er zal altijd iets te proeven of te degusteren zijn in de winkel.”