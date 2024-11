Joke (50) runt al 10 jaar frituur Happy Taste in Deerlijk: “Bij ons is alles vers en van topkwaliteit”

Joke Delmotte runt in augustus van 2025 tien jaar haar frituur Happy Taste in de Stationsstraat in Deerlijk. “Optimale versheid en aandacht voor hygiëne zijn hier sleutelbegrippen. We zetten in op een vriendelijke service en kiezen resoluut voor topkwaliteit”, zegt Joke.

Joke Delmotte (50), moeder van Margo en Thibo Deraedt, is van Meulebeke afkomstig. Ze stamt uit een landbouwersfamilie en kreeg daar met de paplepel mee dat werken de boodschap is als je iets wil bereiken in het leven. “Ik ben verpleegster van opleiding”, start Joke haar verhaal. “Ik heb eerst 10 jaar gewerkt in een woonzorgcentrum en daarna nog eens 10 jaar in de zelfstandige thuisverpleging en palliatieve zorg. Aanhoudende rugpijn speelde me parten en daarom besliste ik op mijn 40ste om het roer helemaal om te gooien en te kiezen voor de frituursector. Een heuse carrièreswitch, inderdaad.”

“Een oud pand in de Stationsstraat met heel wat mogelijkheden stond te koop: strategisch gelegen, dicht bij industrie, een drukke doorgangsweg en ruime parkeermogelijkheden in de buurt. Zeg maar ideaal om een frituur uit te bouwen en ik ben er dan ook voluit voor gegaan. De bestaande ruimte werd gevoelig uitgebreid. Inrichting en decoratie zijn altijd mijn dada geweest en dat weerspiegelt zich ook in de zaak.”

Opleiding

Als je de frituur binnenstapt, zie je meteen dat alles met kennis van zaken is gedaan en met oog voor details. De wanden bestaan vooral uit glas en zorgen ervoor dat de zaak baadt in het licht. De inrichting is strak en de overheersende kleuren zijn zwart en wit, aangevuld met houtaccenten. Als vloer koos Joke voor glanzend beton. Perfect te onderhouden, want netheid voert Joke hoog in het vaandel. Haar verleden als zorgkundige heeft ervoor gezorgd dat de frituur voor ‘iedereen’ toegankelijk is. Dus ook voor rolstoelgebruikers. Zelfs de toiletten zijn volledig aangepast. Zowel binnen als buiten zijn 40 zitplaatsen ter beschikking. Achteraan is een mooi terras dat uitzicht biedt op de Gavers.

“Frietjes en snacks maken mensen instant happy”

“Een frituur starten is echter meer dan een aantrekkelijk en vlot toegankelijk pand ter beschikking hebben”, gaat Joke verder. “Ik heb eerst een frituristenopleiding gevolgd bij Syntra West en daarna enkele maanden meegedraaid in een frituur die met een gelijkaardige friteuse werkte als degene die ik op het oog had. Onvoorbereid aan iets beginnen, is niets voor mij. Als je iets doet, doe het dan meteen goed, je weet wel. We kozen ‘Happy Taste’ als naam. Frietjes en snacks maken mensen instant happy. Happy mensen met een goede ‘taste’ zijn hier heel welkom…”

Liftsysteem

“In deze branche moet je echt professioneel werken. Daarom heb ik gekozen voor een friteuse met een liftsysteem. Die apparatuur maakt het mogelijk dat je tot 10 kilo frieten in één keer kan (voor-)bakken. Ook als het druk is, kan je toch nog snel bedienen. De klant is hier koning. Vriendelijke service, bediening met een smile en af en toe een kwinkslag tussendoor… Ik krijg in de zaak medewerking van mijn dochter Margo, Isabel en Mattijs en doe ook geregeld een beroep op flexi-jobbers.”

“Hoe Happy Taste zich nog onderscheidt? Dat is zonder meer de kwaliteit van de aangeboden producten. Zo heb ik een professionele samenwerking met een slager die ons van verse producten voorziet. Onze hamburgers worden gebakken op een aparte plaat. Ook brochettes zijn heel geliefd. Hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden van onze kaas- en garnaalkroketten, die beide op volledig artisanale manier bereid worden. We gaan ook prat op onze eigen verse bereidingen: stoofvlees, vol-au-vent, balletjes in tomatensaus, scampi diabolique,.. Het is misschien wat duurder dan bij de conculega’s, maar het is verser dan vers en van topkwaliteit. We houden de kaart overzichtelijk. Kwestie van altijd alles vers te kunnen leveren.”

Onlineservice

“Ook onze onlineservice – de bestelling is betaald en staat klaar bij afhaling – wordt fel gewaardeerd. Ik ben altijd goed voorbereid en laat niets aan het toeval over. Ik ben elke dag dat de frituur open is, al vroeg in de weer om alles ‘spic en span’ te krijgen. Netheid in een frituur is een must. Het is ook veel aangenamer werken in een mooi gepoetste zaak. En ook milieubewustheid is ons niet vreemd. We hechten in Happy Taste heel veel belang aan het sorteren van afval”, rondt Joke af.