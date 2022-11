Johan van horecazaak D’Oude Glorie lanceert een eigen rum: “Niet de bedoeling om honderden flessen op de markt brengen”

Johan Debrauwer van horecazaak D’Oude Glorie op wijk De Ruiter ontwikkelde een eigen artisanale rum. Die is in bemerkte oplage verkrijgbaar. “Een beetje een uit de hand gelopen hobby”, aldus Johan.

Zes maanden geleden startten Johan Debrauwer en Sylvie Maugé de nieuwe horecazaak D’Oude Glorie op wijk De Ruiter op. “Mijn neef Stefaan Lamsens van Yin-Yang in Gits springt hier wekelijks wel eens binnen. Het is inmiddels een beetje een traditie geworden dat we dan samen een glaasje rum drinken. Inmiddels zijn we echte liefhebbers geworden”, begint Johan zijn verhaal.

De twee vrienden probeerden verschillende smaken uit en smeedden plannen om een eigen rum te ontwikkelen. “We namen contact op met een artisanale stokerij met de vraag of ze een bruine rum voor ons konden maken. Ik ben zelf een enorme fan van alles met speculoos. Speculoosijs, speculoospasta,.. Waarom dan ook geen rum op basis van de ingrediënten van speculoos?”

Goede start

De eerste 48 flessen zijn inmiddels de deur uit. Johan liet al een tweede bestelling optekenen. “Het is echter niet de bedoeling dat we hier plots honderden flessen op de markt zullen brengen. Eerlijk gezegd is het maken van de rum al een beetje een uit de hand gelopen hobby”, lacht hij.

Het werd een rum op basis van de ingrediënten van speculoos

Ondertussen zijn Johan en Sylvie wel heel tevreden over de start die ze met het café maakten. “We zijn nu een halfjaar bezig en de zaak draait echt goed. Aanvankelijk was het voor de klanten wat wennen dat we exact om 12.30 uur ’s nachts de zaak sluiten. We hadden vooraf duidelijk aangegeven dat we ons niet wilden profileren als nachtcafé. We merken dat de klanten zich inmiddels daaraan hebben aangepast en ze vaak vroeger op de avond of in de late namiddag langskomen. We zijn heel tevreden.”

D’Oude Glorie biedt naast dranken ook een beperkte eetkaart aan. “Ook dat concept slaat aan. Onder andere de glorieplanken en de stuutjes zijn in trek. Recent zijn we ook gestart met het aanbieden van spaghetti”, besluit Johan.

D’Oude Glorie Rum is verkrijgbaar in het gelijknamige café. Een fles van 70 centiliter kost 59 euro en bevat 38 procent alcohol.