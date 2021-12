Johan en Soula van Grieks restaurant ‘t Orakel zoeken een overnemer: “Beste negen jaar van ons leven”

Wie graag nog een bezoekje wil brengen aan het Griekse restaurant ‘t Orakel zal zich stilaan moeten reppen. Zaakvoerders Johan en Soula nemen met pijn in het hart afscheid van hun zaak en zoeken een overnemer. “We zijn ons trouw cliënteel enorm dankbaar. Mensen kwamen van ver buiten Roeselare naar ‘t Orakel. We hebben zelfs Dimitri Vegas en Like Mike twee keer moeten afwijzen.”

Negen jaar geleden startten Johan Vilain (64) en Soula Amanatidu (56) met restaurant ‘t Orakel langs de Iepersestraat, in het centrum van Roeselare. Het kleine, gezellige restaurant kon al die tijd op een schare trouwe klanten rekenen. Zo staat ‘t Orakel zelfs op een mooie derde plaats tussen de best gequoteerde Roeselaarse restaurants op Tripadvisor. Dat ze er straks mee stoppen, was dan ook voor velen een grote verrassing.

Straks drie jobs

“Sinds we het nieuws bekend maakten op onze sociale media kregen we heel veel mooie reacties. Dat doet echt deugd”, vertelt Soula geëmotioneerd. “Het is natuurlijk triest nieuws, want ons restaurant was negen jaar ons leven. Het lijkt misschien een late roeping, maar het waren de beste jaren van ons leven. Nu is het moment echter gekomen. Johan is 64 en heeft wat gezondheidsproblemen, hij heeft zijn pensioen verdiend. En bovendien liep net nu ons huurcontract ten einde.”

Ook dochter Elena (28) hielp de voorbije negen jaar mee in het restaurant, maar zij kiest straks voor een andere carrière. “Elena heeft dierenzorg gestudeerd en maakte van de coronaperiode gebruik om nog extra opleidingen te volgen. Zo is ze nu bijvoorbeeld ook voedingsconsultant voor paarden. Ze wilde dolgraag iets in die sector doen. Daarnaast is ze trouwens ook nog aan de slag als concertfotografe én kan ze bijzonder goed koken. Elena stond dan ook in voor alle koude bereidingen in ‘t Orakel.”

Het is onze grote droom dat het een Grieks restaurant zal blijven

Niet alleen dochter Elena, maar ook Soula zal absoluut niet stilzitten eens ‘t Orakel ermee ophoudt. Straks zal ze niet één, maar drie jobs uitoefenen. “Het is de bedoeling om mijn oude job als computerprogrammeur weer deels op te pikken en dat te combineren met wat werk als tolk en kok aan huis. Dat laatste vind ik enorm belangrijk, want ik zou het koken echt niet kunnen missen.”

Bekende gasten

Dat de keuken van ‘t Orakel in de smaak valt, beseft ook Soula zelf. Zelfs tijdens de coronacrisis konden ze vlot het hoofd boven water houden met hun takeaway. “Sommige klanten bestelden zelfs iedere week! Ook in het restaurant zagen we veel bekende gezichten, die ik echt ga missen. We zijn ons trouw cliënteel enorm dankbaar. Ze kwamen trouwens niet alleen uit Roeselare, maar ook uit Blankenberge, Knokke of zelfs Antwerpen en Nederland. De bekendste gasten die we over de vloer kregen waren ongetwijfeld de dj’s Dimitri Vegas en Like Mike, die Griekse roots hebben. Meer nog: ze probeerden nog twee keer terug te keren, maar we hebben ze helaas moeten afwijzen. De ene keer was ons restaurant volzet, de andere keer waren we gesloten en hadden we geen eten in huis.” (lacht)

Soula, Johan en Elena blijven sowieso nog tot februari actief in ‘t Orakel, met een mogelijke verlenging tot mei. Daarna is het de bedoeling om de fakkel definitief door te geven. “Het is onze grote droom dat het een Grieks restaurant kan blijven en daar heb ik zeker iets voor over”, benadrukt Soula. “Ik wil de nieuwe uitbaters gerust ondersteunen zolang dat nodig is en zelfs recepten delen. Voor mij is ‘t Orakel dan ook echt mijn kindje. Het restaurant is zelfs gebaseerd op het restaurantje dat mijn ouders vroeger hadden, in een klein dorpje in de buurt van Delphi. Vandaar ook de naam van ons restaurant, genoemd naar het orakel van Delphi. Zelf hielp ik al op jonge leeftijd in het restaurant en op mijn 15de had ik zelfs al de leiding in de keuken. Johan en ik begonnen pas op latere leeftijd met ‘t Orakel, maar ik wist maar al te goed hoe een restaurant werkte.”