Johan en Nancy Plancke laten de Bistro in Roeselare over aan zoon Alexander: “Feestje voor 40ste verjaardag”

Jongerencafé Bistro van Johan Plancke op het Polenplein opende 40 jaar geleden de deuren en werd een vaste waarde voor de schoolgaande jeugd. Johan heeft nu zijn Bistro officieel overgelaten aan zijn zoon Alexander die meteen een feest plant voor de 40ste verjaardag.

“Ik ben op mijn zestiende naar de militare school getrokken in Zedelgem”, begint Johan Plancke (56) zijn professioneel verhaal. “Ik ben dan militair geweest bij de luchtmacht in Koksijde maar vanaf mijn achttiende werkte ik ook in De Vagant tijdens het weekend. In maart ‘84 is Dirk Deylgat dan met de Bistro op het Polenplein gestart en op 13 december 1990 heb ik de Bistro overgenomen. Ik was 21 jaar en combineerde het jongerencafé met mijn job in het leger. Dat heb ik nog twee jaar gedaan.”

“De Bistro als jongerencafé was eigenlijk onmiddellijk een succes. Je had al De Vagant als jongerencafé, de Champetter die toch een beetje op een andere doelgroep mikte en Den Arend waar eerder een ouder publiek over de vloer kwam.”

“Ik heb altijd uitdagingen bij gezocht, ik stond altijd open voor opportuniteiten. Zo hebben Nancy en ik ook brasserie Sterrebos en brasserie Ter Vijfweghe open gehouden, heb ik zeven jaar voor KSV Roeselare gewerkt en vier jaar voor RSC Anderlecht. Maar ik bleef in het weekend actief in de Bistro. De Bistro is altijd de rode draad in mijn leven geweest en in het leven van Nancy alleszins. Zij staat er altijd van elf uur ‘s morgens tot sluitingsuur. Zij is echt de biechtmoeder van de studenten (lacht). Ik ben ook zeer gelukkig dat ik Nancy altijd aan mijn zijde heb: zij steunt mij altijd en tempert mijn enthousiasme als ze denkt dat dit nodig is. En ze heeft het meestal bij het rechte eind.”

“De laatste twee jaar heb ik een beetje ‘gevlinderd’. Ik heb als freelancer gewerkt voor Marc Coucke in Durbuy. Het was de bedoeling om daar een nieuwe brasserie van zijn groep te openen maar die plannen hebben een beetje vertraging opgelopen. Ik heb ook de ontbijtservice helpen opstarten in La Rigue in Knokke. Dat was om vier uur opstaan en om vijf uur beginnen. Ik heb daarom ook twee maanden in het gloednieuwe hotel gewoond. Dat was iedere dag twee uur autorijden gespaard en dat betekende ook twee uur meer tijd om te lopen als voorbereiding op mijn marathon. Ik liep dan telkens door het Zwin tot aan Retranchement en terug. En ja, ik heb de marathon van Nieuwpoort gelopen. Niet in de tijd die ik had vooropgesteld weliswaar want een week voor de wedstrijd heb ik corona opgelopen. Laat ons zeggen dat het van begin tot einde een marathon op karakter was (lacht).”

Geen onbekend terrein

“Mijn mama en ik hebben de laatste jaren samen de Bistro gerund”, neemt zoon Alexander (28) over. “Maar papa is altijd de boekhouding blijven doen net als de bestellingen en alle ander papierwerk. En dat zal hij blijven doen.”

“De Bistro is natuurlijk geen onbekend terrein voor mij. Vanaf mijn zestiende was ik hier al jobstudent. Na mijn middelbaar heb ik een tijdje vastgoed gestudeerd in Gent maar ik ben dat gestopt. Dan heb ik vijf jaar in het ARhuscafé gewerkt en kon ik dat combineren met mijn job in de Bistro. Papa en mama hadden al enkele keren gepolst of ik de zaak volledig wilde overnemen maar ik twijfelde of ik dat wel kon. Mijn twee deelnames aan de Roeselaarse kerstmarkt met een winterchalet hebben mij uiteindelijk over de streep gehaald. Ik voelde dat ik er klaar voor was en het begon echt te kriebelen om de Bistro over te nemen en er mijn eigen zaak van te maken.”

“De Bistro zal in de eerste plaats een studentencafé blijven, het concept zal niet veranderen. Wel zal ik proberen om op vrijdag onmiddellijk na de schoolbel voor ambiance te zorgen in het café. Ik heb ‘strafstudie in de Bistro’ in het leven geroepen. Dat is een actie die een kwartier duurt en waarin de pintjes bijvoorbeeld maar twee euro kosten of wie een badeendje meebrengt een geschenk krijgt. Of wie een toets Frans kan tonen waarop hij of zij 18/20 heeft behaald ook een verrassing krijgt. Je ziet, wie zijn of haar best doet op school wordt ook beloond bij ons (lacht). Enfin, ik wil de tijd terugbrengen dat wanneer de schoolbel rinkelt alle studenten automatisch denken ‘ah, het is Bistrotime’.”

“En in het weekend van 15 en 16 maart is het tijd voor een feestje want dan vieren we ons veertigjarig bestaan. We doen dat op vrijdag- en zaterdagavond: op vrijdag voor de huidige en jongere generaties en op zaterdag voor de oudere generaties. En we proberen inderdaad de DJ’s van vroeger en nu te programmeren.”