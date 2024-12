Johan en Martine van Kromme Elleboog kiezen na 23 jaar voor kleinschalig huiskamerrestaurant in Oostende

Eind juni 2025 sluiten Johan Desmet (53) en Martine Deruytter (54) de deuren van Eethuis Kromme Elleboog. Maar niet getreurd voor wie graag nog wil proeven van de kookkunsten van Johan, want het koppel opent enkele maanden later al een gezellig huiskamerrestaurant in het centrum van Oostende. Martine blijft achter de schermen nog altijd meedraaien, maar wil het na jaren hard werken iets rustiger aan doen.

In 2002 zien Johan Desmet en Martine Deruytter toevallig dat er een pand te koop staat aan de Kromme Elleboog op de grens van Leffinge en Oostende. Ze beslissen meteen om ervoor te gaan. “We kenden het pand al en we hadden al gezegd dat we hier wel nog een restaurant wilden openhouden. Johan had voordien al de Bel-Etage in Knokke-Heist, maar dat konden we niet samen doen omdat het een klein huiskamerrestaurant was”, vertelt Martine.

Het charmante pand werd door de jaren heen verbouwd. “Ik wilde absoluut een open keuken. Dat was destijds redelijk nieuw. Voor mij was de interactie met de klanten echter heel belangrijk. Ik ben graag onder de mensen. Ik kom hier als eerste toe en ga als laatste weg. Het was ook leuker en gemakkelijker om op deze manier samen te werken. We hebben de zaak 16 jaar lang met z’n tweeën uitgebaat. De ouders van Martine hebben wel vaak geholpen, maar we hadden geen personeel. Dat was hard werken. Soms vragen we ons af hoe we het eigenlijk allemaal klaargespeeld hebben”, blikt Johan terug. Beiden hebben een horeca-opleiding gevolgd, maar Martine waarschuwt. “Zet geen chef-kok éh bij Johan, dat hoort hij niet graag. Hij zegt altijd: Ik ben Johan en ik kook graag.”

Compliment

“Dat klopt”, vult Johan aan. “Er meer in het leven dan horeca. Als ik ergens ga eten dan zal ik het bord niet analyseren. Ik kook gewoon zeer graag met veel passie. Het mooiste compliment is als mensen zeggen dat ze lekker gegeten hebben en zich hier thuis voelen. We vinden het ook belangrijk dat écht iedereen zich hier welkom voelt. We behandelen iedereen dan ook gelijk en hebben er ook altijd voor gezorgd dat kinderen konden mee komen eten met hun ouders. We hebben daarom een speelplein laten aanleggen in de tuin.”

In 23 jaar tijd hebben Johan en Martine veel meegemaakt in de Kromme Elleboog. “We hebben alles gedaan van communies tot trouwfeesten van 30 tot 80 man. Als we plaats te kort hadden werd er een tent voorzien in de tuin. We hebben het allemaal gedaan. We hebben een enorm trouw cliënteel. Het leukste daaraan is dat we hier veel kinderen hebben gezien die meekwamen met hun ouders en nu nog altijd komen eten.”

Take-away

Veel horecamensen zien corona als een zwarte bladzijde van de voorbije jaren, maar Martine en Johan waren één van de eerste die meteen op de kar van de take-away zijn gesprongen. “We hebben onszelf heruitgevonden in die periode. Alles wat we mochten doen, hebben we gedaan. Niet werken, dat paste gewoon niet ons hoofd. Als mensen belden dat ze hun bestelling niet konden komen afhalen omdat ze corona hadden, gingen we het afzetten in de tuin. Onze klanten hebben dat nadien ook echt geapprecieerd.”

De toekomst brengt een nieuwe uitdaging voor Martine en Johan. Ze keren daarmee terug naar het begin, want Johan had vroeger al een huiskamerrestaurant in Knokke. “Er zullen vier tafels zijn met 16 couverts. We zullen vier dagen in de week lunch en avondservice doen. We willen daarbij extra lang open doen zodat mensen na een cinema of voorstelling nog deftig kunnen komen eten.” Martine zal nog helpen achter de schermen, maar niet meer helpen bij de service. “Ik wil het na al die jaren toch iets rustiger aan doen. Ik zal ’s morgen nog volop mee helpen, maar ik wil ’s avonds ook eens iets anders doen. Als we nog iets wilden veranderen, dan was dit het moment. We kunnen nu eind juni 2025 in schoonheid stoppen hier en in het najaar dan opnieuw openen op de nieuwe locatie.”