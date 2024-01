Johan Blanckaert uit Veurne viert 25ste ‘soeprondeverjaardag’: “Ik heb bijna geen concurrenten”

Al 25 jaar toert Johan Blanckaert met zijn kleurrijke bestelwagen met nummerplaat ‘SOEP’ door Veurne, De Panne en Koksijde. Zijn verse soep heeft hem een trouwe klantenschare opgeleverd, maar ook zijn opgewekte karakter en enthousiasme hebben er ongetwijfeld mee te maken. Resultaat? “Ik heb bijna geen concurrenten.”

Veurnaar Johan Blanckaert wordt deze maand 55, maar nog altijd is hij voor dag en dauw uit de veren en verspreidt zich de geur van de verse soep die hij elke dag opnieuw klaarmaakt in zijn als keuken ingerichte tuinhuis.

Dat de carrière van Johan zich in de horecasector zou afspelen, lag voor de hand. “Ik volgde een koksopleiding in het R. I. T. O. (nu GO! Calmeyn) in De Panne”, steekt hij van wal. “Ik kon meteen aan de slag, onder andere in vakantiecentrum Floreal in Nieuwpoort. Maar ik had de ambitie om een eigen horecabedrijf te starten. Ik wilde wel geen risico’s nemen en dus ‘klein’ beginnen. Toen ik op een dag een bestelwagen zag wegrijden van een kampeerterrein, ging er bij mij een lichtje branden. Ik dacht: dat is iets voor mij! Op 2 januari 1999 ben ik met mijn soepronde begonnen. In mijn tuinhuis installeerde ik een keuken, en daar heb ik de voorbije 25 jaar al tienduizenden liters soep klaargemaakt!”

Amper internet

“In het begin deed ik op maandag en vrijdag Veurne aan, en van dinsdag tot en met zondag trok ik met mijn soep naar Adinkerke, De Panne, Koksijde-Dorp en Oostduinkerke. Toen was alles nog anders georganiseerd: klanten belden me en vroegen of ik kon langskomen. Het internet stond nog in zijn kinderschoenen, we hadden geen website of Facebook. In het begin was het echt zoeken: ik deed toen veel meer straten aan en ik wist ook nog niet goed wat ik zou verkopen. Ik hoopte vooral dat de mensen buiten zouden komen!”

“In het toeristisch seizoen werk ik zeven dagen op zeven, erbuiten vier dagen op zeven”

Maar Johan was een doorzetter. Dag in dag uit, door regen en wind, wanneer het vroor dat het kraakte of op stralende zomerdagen… altijd deed hij zijn soepronde. “Misschien heb ik ooit één of twee dagen forfait gegeven omdat ik te ziek was”, zegt hij. “De mensen moeten op je kunnen rekenen! Dat merk ik ook, want als ik door omstandigheden eens tien minuten achter ben op mijn schema, bellen ze!”

27 soepen

“De vaste klanten kennen natuurlijk mijn traject, en ook al mijn soepen. Op mijn website en Facebookpagina kunnen ze de maandelijkse soeplijsten raadplegen. Alles bij elkaar heb ik een gevarieerd aanbod, van 27 soepen. Toch zijn de favoriete soepen nog altijd de klassiekers: tomatensoep met balletjes, prei, kervel, erwten… En eigenlijk is echt winterweer goed voor mijn business, want dan zijn goulash- en hutsepotsoep echte toppers. Daarnaast heb je natuurlijk ook seizoenssoepen zoals asperge- en pompoensoep. In de eindejaarsperiode maak ik een feestelijke vissoep, en ter gelegenheid van mijn 25-jarige bestaan heb ik een oosterse kippensoep gemaakt. Ik verkoop mijn soepen in potten van een liter of in emmertjes van drie liter.”

In een kwarteeuw zijn er natuurlijk veel zaken veranderd. Soms krijgt hij vooraf een sms om een soep te reserveren. Mensen kunnen ook met Payconiq betalen. In de winter doen nogal wat bedrijven een beroep op de soepleverancier. “Met een dampende kom soep op bouwwerven maak je het personeel heel blij! Het toerisme is uiteraard enorm belangrijk. In het seizoen – de vakantieperiodes – werk ik zeven dagen op zeven, buiten het seizoen vier dagen op zeven. Ik heb mijn vaste stopplaatsen op de Zeedijk in De Panne, in Koksijde-Bad, in Sint-Idesbald en in Oostduinkerke… Concurrentie heb ik bijna niet – ik ben blijkbaar een uitstervend ras”, lacht Johan.

“Ik wil uitdrukkelijk alle klanten bedanken die de afgelopen 25 jaar mijn soep hebben gekocht. De warme, positieve reacties op mijn Facebookpagina waardeer ik enorm. Ik vind veel voldoening in mijn job! Het doet me plezier als ik de mensen op de dijk zie klaarstaan met hun potje, en kindjes die zwaaien als ze me zien komen! Zeker in de vakantieperiodes merk je dat mensen enthousiast zijn. Ik hoop mijn soepronde nog lang te kunnen volhouden!”