Joëlle Pauwaert (24) opent nieuwe brunch- en lunchbar BON DIA

In het winkelwandelgebied, op de hoek van de Steenpoort en de Grote Kring, vind je sinds kort BON DIA met uitgebreid terras. Je kan er de hele dag door ontbijten en lunchen. “Je kiest zelf je combinatie met als basis een yoghurt bowl, toast, salade of wrap.”

De eerste officiële openingsdag op 8 april beschrijft de recent Kortrijkzane Joëlle met een glimlach als oorlog. “Het was erger dan chaos (lacht). Op onze locatie heb je heel veel passage. We dachten de eerste dag te openen zonder veel reclame om onszelf wat in te werken, maar het was uiteindelijk over de koppen lopen. Uiteraard liever zo dan anders. We hebben heel veel positieve reacties gekregen over de voeding zelf. We streven echt naar een onklopbare prijs-kwaliteitverhouding en gebruiken enkel dagverse groenten.”

Beachy

Joëlle behaalde haar master Handelswetenschappen Finance and Risk aan de UGent. “Ik deed mijn studies niet graag. Continu bezig zijn met cijfers, Excel, verzekeringen, beheer van privé-vermogen. Dat was eigenlijk niets voor mij. Ik was wel enorm geïntrigeerd door horecazaken zoals Hawaiian Poké Bowl waar iedereen zijn gedacht vindt. Je kiest gewoon wat je zelf lekker vindt. Dat sprak me aan. Na wat te brainstormen gaf ik er mijn eigen twist aan tot ik op het idee kwam van een ontbijt-, brunch- en lunchformule.”

Naast koffies kan je er ook cocktails bestellen. Het interieur beschrijft Joëlle als “beachy”. Het akoestisch plafond bestaat uit lichtblauwe 3D-wolkjes en de muren zijn in zandtextuur. Aan de wanden worden ook nog het logo en de menu aangebracht. De naam van de zaak komt van het Catalaans en betekent goedendag of goedemorgen. “Ik ben naar Barcelona geweest en daar zeiden ze dat constant. Ik vond dat tof. Het is een catchy uitspraak.”

Niet tijdsgebonden

Je kan bij BON DIA de hele dag door eten. “Er was bijvoorbeeld een klant die nog maar net geland was in Brussel en die nergens terecht kon voor nog iets te eten, daar spelen wij op in. BON DIA is niet tijdsgebonden. Ideaal voor wie zich niet op de normale ontbijt- of lunchuren kan vrijmaken of voor wie gewoon een hongertje heeft wat later op de dag.” Binnenkort zal je ook kunnen bestellen aan een scherm vergelijkbaar met McDonalds.

BON DIA brunch is zeven dagen op zeven open, telkens van 8.30 tot 17 uur. Vanaf deze week kan je er ook zoetigheden en koffiekoeken bestellen.