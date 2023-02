Jochen Dewolf is nieuwe uitbater café De Vlaschaard: “Dartstornooien organiseren”

Met Jochen Dewolf heeft café De Vlaschaard langs de Roeselaarsestraat in hartje Moorslede een nieuwe uitbater. De 28-jarige Beselarenaar opende er woensdag opnieuw de deuren. “Ik kwam hier vroeger als klant wel enkele keren over de vloer. Toen ik een blaadje aan de deur zag hangen, heb ik me onmiddellijk geïnformeerd.”

Café De Vlaschaard was jarenlang een sterk café in het centrum van Moorslede. Uitbater Henk Vandroemme runde het café er meer dan twintig jaar. Toen de café-uitbater vorig jaar kwam te overlijden, kwam ook het café leeg te staan. “Ik kwam hier vroeger af en toe over de vloer en wist dus dat het een heel goed café was. Toen ik in december een blaadje aan de deur zag hangen waarop stond dat er naar een uitbater gezocht werd, heb ik niet lang getwijfeld”, aldus Jochen Dewolf.

De Beselarenaar werkte de voorbije acht jaar als onderhoudsmechanicien, maar droomde er stiekem van om een eigen café te runnen. “Mijn moeder baatte vroeger nog een café uit in Roeselare. Ik droomde ervan om in haar voetsporen te treden, maar wou bij de keuze van een zaak niet over één nacht ijs gaan.”

Boksen en voetbal

Door zijn hobby’s is Jochen vanuit verschillende hoeken gekend. “Eén van mijn grootste passies is boksen. Ik stond al een keer voor een echte kamp in de ring en dat smaakt naar meer. Stiekem had ik gehoopt om zaterdag te mogen boksen in Ingelmunster. Spijtig genoeg ben ik nu geblesseerd. Een geluk bij een ongeluk, want nu kan ik me vooral richten op de opstart van het café.”

Een andere grote hobby van Jochen is voetbal. Zo speelt hij soms bij liefhebbersvoetbalploeg The Rangers Moorslede en heeft hij een abonnement als supporter van Standard Luik. “In het café komen twee televisies waarop sportwedstrijden kunnen gevolgd worden. Het doet er niet toe voor wie men supportert, jong en oud is hier welkom.” Jochen kijkt daarnaast ook uit naar de jaarlijkse wielerwedstrijden die in Moorslede worden georganiseerd. “Daarbij ligt de streep vlak voor mijn deur. Ik kijk echt uit naar die dagen.”

Jochen heeft ook plannen met de bovenverdieping van het pand. Die kan gebruikt worden als vergaderruimte. “Maar het is de bedoeling dat er ook dartsborden komen. Ik zou hier graag enkele grotere dartstornooien organiseren.” De deuren van café De Vlaschaard gingen op woensdag 1 februari opnieuw open. “Aanvankelijk zal ik 7 dagen op 7 vanaf 10 uur open zijn om zo te bepalen welke dag ik het best als sluitingsdag neem.”