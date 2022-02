Jocelyne bouwt Het Torreke om tot frituur Het Voske

Jocelyne Wicke (41) bakt vanaf deze week de lekkerste frietjes in voormalige frituur Het Torreke in de Stationsstraat. Het pand wordt omgedoopt in Het Voske.

Voor Jocelyne is een frituur geen onbekend terrein. “Om als jongere een centje bij te verdienen hen ik op het einde van de vorige eeuw gewerkt in frituur De IJzer in Ieper. Nu werk ik in frituur de Kortekeer in Koolskamp op de grens met Beveren. En dat frituurleven zint me wel. Ik wist dat Het Torreke in de Stationsstraat de deuren had gesloten in de eerste coronagolf. Anderhalf jaar al is het pand aan de Stationsstraat 75, op het hoekje met de Watevalstraat, dicht. We merkten een tijdje geleden op dat het te koop stond. En dit leek ons wel de geschikte gelegenheid om zelf met een eigen zelfstandige zaak te starten.”

Naast de frietjes worden er eveneens tal van bereide gerechten geserveerd. Er is een aan bod met vol-au-vent, stoofvlees, scampi diabolique, orloff, macaroni, spaghetti… Een vers slaatje hoort daar ook bij en er kan ter plaatse geserveerd worden op een bord.

Opknapbeurt

Het pand was wel aan een opknapbeurt toe. In de afgelopen weken kwam er een grondige renovatie. De schildersborstel werd boven gehaald. Het interieur kreeg een frissere look

Er is eveneens een verandering van de naam in frituur Het Voske. “Dit verwijst naar de naam Devos van mijn man Wesley en mijn twee kinderen en dat zijn Noa en Oona. (JM)

De frituur is elke dag open behalve op dinsdag. De openingsuren zijn van 11.30 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 22 uur.