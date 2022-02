Jo en Sofie openen gastropub Besjamel in vroeger pand Walhalla in Roeselare

In het pand van het voormalig eet- en biercafé ’t Walhalla openen Jo Huyghebaert (50) en Sofie Vandermeersch (50) op donderdag 3 maart de deuren van hun gastropub Besjamel. Een laagdrempelig concept bestaande uit een pub, een bar en een restaurant.

Aan de typische béchamelsaus, die elke hobby-kok of chef normaal tot in de perfectie beheerst, hebben deze twee volbloed Roeselarenaars uit de Krottegemse Vijverstraat, de eerste letters van hun naam toegevoegd. “Onze gastropub ‘Besjamel’ staat voor kookkunst en gastvrijheid”, klinkt het doelbewust. Jo studeerde af aan Ter Groene Poorte en leerde de knepen van het vak in verschillende horecazaken. “Daarna kwam ik meer dan twintig jaar terecht in de horeca- en catering-business. Van keukenchef tot restaurantmanager, eigenlijk heb ik in die sector alles bereikt wat ik wilde bereiken. Sinds 2016 ben ik als zelfstandige aan de slag. In augustus vorig jaar besliste ik om mijn droom te realiseren.” Sofie komt uit een totaal andere wereld. “Zij zal enkel in het weekend meewerken en blijft tijdens de week haar job als hr-manager op zich nemen.” Jo en Sofie zijn 24 jaar getrouwd en hebben met Wout (21) en Tuur (18) twee studerende zonen.

Gastropub

“De voorbije jaren maakte ik via mijn job kennis met de term gastropub”, aldus Jo. “Een gecombineerd concept waar je naast een lekkere pint ook kunt proeven van kwalitatieve streekgebonden gerechten. Niks hoeft of moet. Op je eentje genieten van een lekkere maaltijd of een romantische tête-à-tête. Een gezellig tafelmoment met familie, een leuke babbel met vrienden aan de hoge bartafeltjes of een perfect, vers getapt West-Vlaams pintje aan de toog. Het kan allemaal. Bij Besjamel gaan we voor een totaalbeleving van huiselijke gezelligheid, een verse keuken, warmte en plezier. De lekkerste drankjes en smaakvolste gerechten, geserveerd met een glimlach, want plezier staat bij ons helemaal centraal”, zegt Jo, die de rol van gastheer op zich neem.

“Momenteel bestaat ons team uit drie vaste medewerkers aangevuld met enkele flexi’s. Op onze menukaart vind je zowel tapas- en sharing-gerechten als de Vlaamse klassiekers. Daarnaast is er een maandelijkse seizoenkaart met een knipoog naar de wereldkeuken. Alle gerechten krijgen bij ons een persoonlijke toets. We werken alleen met dagverse producten, bij voorkeur van lokale leveranciers. Onze wijn- en andere boeren kennen we persoonlijk en daarom delen we graag hun gepassioneerde levensverhalen met onze klanten. Onze bier- en wijnkaart is heel uitgebreid.”