Jo en Barbara zijn nieuwe uitbaters Frit-uurtje in Oedelem: “Voor elke klant gratis frikandel tijdens openingsweekend”

De uit Maldegem afkomstige Jo d’huyvetters (45) en Barbara Moerman (43) startten donderdag als nieuwe uitbaters van frituur ‘het Friet-uurtje’ in langs de Knesselarestraat in Oedelem. Tijdens hun openingsweekend trakteren ze de nieuwe klanten op een gratis frikandel.

Tot en met 23 december 2022 baatte het koppel een frituur uit in Dudzele. Toen de eigenaar van het pand besliste om de zaak over te laten, moesten ze op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Maar al snel wisten we dat het opnieuw de bedoeling was om een frituur te openen. We zijn overeengekomen met de huisbaas en konden de inboedel overnemen van de vorige uitbaters. Sinds donderdag 5 januari zijn we opnieuw geopend, dus lang moesten we niet stilzitten.”

Geluk bij een ongeluk

Langer dan nodig stilzitten, dat is niet aan Jo en Barbara besteed. “We zijn allebei graag bezig en zochten snel iets nieuw. Het is een beetje een geluk bij een ongeluk dat we hier in Beernem iets kunnen uitbaten. De zaak ligt dichter bij onze woonplaats Maldegem, dus we zullen iets sneller thuis zijn na sluitingstijd”, lacht Barbara. “We zullen de klanten wel moeten leren kennen, want voorlopig kennen we niet zo veel mensen uit Beernem en Oedelem”, vervolgt Jo.

Met zelfgemaakt stoofvlees en brochettes probeert het duo de klanten net iets extra te bezorgen. Ondanks de stijgende energieprijzen en inflatie, merken Jo en Barbara dat mensen hun bezoek aan de frituur niet laten vallen. “Wat wij verkopen, blijft voor velen betaalbaar. Eens naar de frituur gaan, is minder duur dan een bezoek aan een restaurant”, legt d’Huyvetters uit. “We merken wel dat ze in de plaats van vier kleine bakjes nu kiezen voor één grote bak frietjes. Onze prijzen zijn tegenover een jaar geleden een beetje opgeslagen, ook wij kunnen helaas niet anders”, vervolgt Moerman.

Gratis frikandel

Tijdens het openingsweekend krijgt elke klant een bon voor een gratis frikandel. “Op die manier hopen we heel wat nieuwe klanten te verwelkomen”, gaat Jo verder. “In het begin zullen we sowieso een beetje de kat uit de boom kijken. Elke frituur heeft een ander cliënteel, dus we willen eerst een beetje afwachten wat de mensen willen”, besluit de nieuwe uitbater.

Op dinsdag en woensdag is de frituur gesloten.