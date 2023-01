Jo en Barbara moeten frituur in Dudzele sluiten, maar vinden nieuwe uitdaging in Oedelem: “Kregen de frietmicrobe helemaal te pakken”

Jo D’huyvetters (45) en Barbara Moerman (43) zijn de nieuwe uitbaters van ‘t Friet Uurtje in Oedelem. Het koppel had het voorbije jaar een eigen frituur in Brugge, maar zagen het huurcontract tot hun grote spijt niet verlengd. Nu bakken ze de frietjes bruin dichter bij huis – want ze wonen nauwelijks enkele kilometers verder. “We bleven niet bij de pakken zitten en vonden hier al snel een nieuwe uitdaging. Het is de bedoeling dat we op termijn steeds meer onze eigen accenten gaan leggen in de zaak”, zegt Jo.

Wie ‘t Friet Uurtje langs de Knesselarestraat in Oedelem binnenwandelt, kan niet om het enthousiasme van Jo heen. De man heeft een klok van een stem en een lach is nooit veraf. Dé ideale man om een frituur uit te baten, zou je denken. Toch duurde het tot een jaar geleden vooraleer hij samen met zijn vrouw Barbara de stap naar het frituurleven zette. Niet evident, als je weet dat het koppel ondertussen respectievelijk 45 en 43 jaar is. “We hadden ook nooit eerder samengewerkt, dus voor ons was het afwachten of het vonken zou geven op een positieve of negatieve manier”, glimlacht Jo.

Frietmicrobe

Het koppel is afkomstig uit Maldegem, maar vond uiteindelijk de uitdaging bij frituur De Drie Zwanen in de dorpskern van Dudzele. Een goede vriend van Jo is er uitbater van het gelijknamige café en zocht een uitbater voor de frituur in het pand. Uiteindelijk paste de puzzel in elkaar. “We startten met een huurcontract van één jaar, net omdat we eerst wilden kijken hoe we als koppel zouden samenwerken”, legt Jo uit. “Dat lukte wonderwel, beseften we al snel. De zaken liepen goed en ook met de vaste klanten bleven de weg naar onze frituur vinden.”

Jo en Barbara wilden het frituurverhaal in Dudzele dan ook graag een vervolg geven. Alleen kreeg het café een nieuwe eigenaar en wou een familielid zélf de frituur uitbaten. Einde verhaal dus voor Jo en Barbara. “Maar ondertussen hadden we de frietmicrobe wel te pakken gekregen”, zegt Jo, die voorheen buschauffeur was, maar ook 15 jaar horeca-ervaring heeft. “We gingen op zoek naar een nieuwe uitdaging en kwamen zo in Oedelem terecht, waar ‘t Friet Uurtje over te nemen stond.”

Zitplaatsen

Donderdagmiddag was het grote moment aangebroken en bakten Jo en Barbara hun eerste frietjes goudgeel in Oedelem. “We wonen zelf net over de grens in Maldegem, dus op nauwelijks 10 minuutjes staan we in de zaak”, zegt het koppel. “Dat we hier twaalf zitplaatsen hebben, zien we als een grote troef. De eerstkomende tijd moeten we nog wat aftasten hoe alles loopt en een vast cliënteel opbouwen. Dat er in de onmiddellijke omgeving nog twee frituren zijn, schrikt ons niet af. We hebben een eigen parking en bovendien is er veel passage.”

Aan enthousiasme ontbreekt het hen dus niet. “Aan de naam van de frituur raken we niet. In een eerste fase houden we ook vast aan de huidige inrichting, maar op termijn is het natuurlijk de bedoeling dat we wat meer onze eigen accenten leggen”, aldus Jo, die ons terloops het huisbereid stoofvlees aanraadt. “Of een verse brochette misschien? Binnenkort willen we ook verse balletjes in tomatensaus aanbieden. Ik ben zelf ook voorstander om ruime portie frietjes te geven. Dat smaakt altijd, zeker”, glimlacht de man. Voorlopig zal de zaak van donderdag tot zondag elke middag en avond geopend zijn. “We overwegen om ook nog de maandag te openen, maar daarover beslissen we binnenkort”, besluit het koppel. (MM)