Jo (30) stuurt kreeft ‘Mignolet’ terug naar Canada na tal van bedreigingen: “Een dierenbeul ben ik zeker niet”

Op sociale media en in de mailbox van Jo Taveirne van Brasserie Le Coq d’Harlembois in Harelbeke is enige commotie ontstaan rond ‘Mignolet’, de kreeft van 7 kilogram die er al een week verblijft in een homarium. Jo Taveirne krijgt dreigmails, giftig commentaar en afzeggingen. Hij besliste de kreeft terug te sturen naar de vindplaats in Canada.

Jo Taveirne en zijn kreeft ‘Mignolet’ haalden onlangs de krantenkoppen. Jo liet de kreeft overvliegen uit Canada via zijn vishandelaar Lobsterfish uit Deerlijk. De kreeft van 7 kilogram kreeg een homarium van 600 liter ter beschikking in de brasserie en lokte veel nieuwsgierige bezoekers en eters.

Van bedreigingen tot afzeggingen

Onlangs kreeg Jo echter giftig commentaar op zijn website en ook dreigmails. “Ik was aangedaan, men bestempelde mij als dierenbeul en iemand dreigde zelfs met brandstichting in mijn zaak. Anderen reserveerden voor een diner en kwamen niet opdagen. Dat is puur verlies voor mij. Ik kreeg twintig mails per dag met giftig commentaar of dreigingen”, aldus Jo. “Een dierenbeul ben ik zeker niet, want ik had het goed voor met ‘Mignolet’, genoemd naar de keeper van Club Brugge. Hij kreeg een homarium en zou onze blikvanger worden. De kreeft was niet bestemd voor consumptie, want een ongeveer 74-jarige kreeft heeft geen mals vlees.”

“Mensen eten lams- en kalfsvlees, piepkuikens en paardenbiefstukken. En van een kreeft, die ik zelf niet zou gebruiken voor bisque, komt er een pak bagger over me heen”

Jo Taveirne heeft genoeg van al die negativiteit en vroeg aan zijn vishandelaar of de kreeft terug naar Canada gevlogen kon worden, om daar zijn oude dag te slijten. “Zo kon het niet verder, ik kreeg zelfs negatieve recensies van mensen die hier nog nooit geweest waren.”

Of een terugvlucht voor Mignolet een optie is? “Ja, er zijn wekelijks gespecialiseerde vluchten. Terugsturen wordt praktisch nooit gedaan. Maar het kan, zegt mijn vishandelaar”, duidt Jo. “Men let op alles: de kreeften krijgen natte doeken over zich heen om ze vochtig en gezond te houden. De vlucht is met een systeem van track and trace, zo kan ik zelf zien wanneer hij aangekomen is. Daar gaan ze hem weer lossen in de zee en kan hij de rest van zijn leven opnieuw in de zee doorbrengen.”

Hypocriet

De trip van Mignolet naar Canada kost Jo zo’n 1.000 euro. “Eigenlijk vind ik het een beetje hypocriet. Mensen eten lams- en kalfsvlees, piepkuikens en paardenbiefstukken. En van een kreeft, die ik zelf niet zou gebruiken voor bisque, komt er een pak bagger over me heen.”

Komende vrijdag vertrekt ‘Mignolet’ richting Canada. “Terug naar het ruime sop”, besluit Jo.