Jimmy (47) en Warda (40) nodigen je uit voor ‘drinks & bites’ in Bie Jimmy: “Ik jaag eindelijk mijn droom na”

Enkele maanden nadat Garden of Eden de deuren sloot in Brugge, is dinsdag op dezelfde locatie in de J. Suvéestraat Bie Jimmy geopend. Jimmy Vandekerckhove (47) en Warda Borms (40) heten je er van harte welkom voor ‘drinks’ en ‘bites’ zoals een portie ribbetjes of een pizza om te delen.

Het kan vlug gaan in de Brugse horeca. Afgelopen zomer stopte Eva Vanhulle na nauwelijks een jaar met de uitbating van haar Garden of Eden in het hoekpand van de J. Suvéestraat en het Koningin Astridpark. Afgelopen dinsdag openden Jimmy Vandekerckhove en Warda Borms op hetzelfde adres Bie Jimmy.

De Jimmy die zijn naam verleent aan de zaak, werkte eerder zestien jaar als barman en kelner in het bekende volkscafé De Hollandse Vismijn aan de Vismarkt. Voorheen was hij actief als meubelmaker. Warda was en is nog altijd deels actief als schoonheidsspecialiste en was eerder ook al actief in de horeca, onder meer met de uitbating van Casa Blanca in de Katelijnestraat, samen met haar moeder.

Merci, Paul

“Ik vermeld toch graag dat ik heel veel te danken heb aan de uitbaters van De Hollandse Vismijn; zij hebben me echt de horecastiel geleerd. Paul beschouw ik als een echte leermeester en het afscheid was dan ook emotioneel”, vertelt Jimmy. “Eigenlijk droom ik er al jaren van om met een eigen uitbating te starten, maar ik durfde de stap niet zetten. Het is uiteindelijk mijn partner Warda die me dan toch over de streep trok.”

Warda en Jimmy realiseerden een warme aperitiefbar in een naar eigen zeggen Parijse sfeer, waar je terechtkunt voor een pintje, een keur aan witte, rode en mousserende wijnen, maar ook voor een cocktail of pousse-café.

“We hebben het hier uiteraard wat vernieuwd en opgefrist. De vroeger blauw geschilderde bar heb ik helemaal afgeschuurd en heeft nu een mooie warme look door het fraaie hout dat zichtbaar is. En er komen binnenkort ook nog nieuwe stoelen en mooie houten hoge tafels”, zegt Jimmy. “Onze zaak is, voor alle duidelijkheid, geen restaurant, maar we bieden wel hapjes aan zoals een assortiment kazen of charcuterie, pizza en ribbetjes uit het vuistje. En ook dit nog: verenigingen of mensen die een feestje willen geven, kunnen daarvoor de ruimte op de verdieping afhuren.”