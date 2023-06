Jim en Nomo openen dit weekend Arrom Thai: “Eindelijk een Thais restaurant in Damme, zeggen de mensen”

In de Kerkstraat in Damme gaat dit weekend Arrom Thai open. Jim Van Landuyt en zijn vrouw Onoumar Suvattanagone serveren er pittige gerechtjes uit het populaire Oosterse land. “We springen er alleszins uit in Damme, waar het voor de rest toch vooral Frans-Belgische keuken is”, lacht Jim.

Tussen de vele tearooms, pannenkoekenhuizen en restaurants met vooral klassieke vis- en vleesbereidingen is Arrom Thai alleszins een buitenbeentje in Damme. Het Thaise eethuis in de Kerkstraat 4 opent op zaterdag 17 juni de deuren. Zaakvoerders zijn Bruggeling Jim Van Landuyt en zijn Thaise vrouw Onoumar Suvattanagone, met als makkelijker uit te spreken roepnaam Nomo. Ook de twee kinderen van Nomo, die tot voor kort in Thaise restaurants in Brugge werkten, zullen meewerken in de nieuwe zaak.

Horeca-ervaring

“Ik heb in mijn jonge jaren een tijd in de horeca gewerkt – onder meer in restaurants Den Heerd en De Smisse, en in het voormalig café De Vuurmolen – maar heb ook nog een eigen bouwbedrijf en een bouwcoördinatiebedrijf gehad”, vertelt Jim. “En ik heb ook wel een band met Damme, want ik heb hier mijn eerste zes levensjaren gewoond en mijn moeder heeft nog een pralinewinkeltje uitgebaat in de pui van het Damse stadhuis.”

“Mijn vrouw heeft nog niet in de horeca gewerkt – wel in een bekend massagesalon in Brugge – maar ze kookt thuis heel lekker Thais en toont al langer interesse in het culinaire. Ze stelde eerst voor om samen een foodtruck met Thaise gerechtjes te runnen, maar we besloten dat een vast eethuis interessanter zou zijn.”

Jim en zijn vrouw zochten aanvankelijk naar een geschikt pand in Brugge, maar dat bleek moeilijk te vinden. “We zijn toch heel tevreden met deze locatie in Damme, een stadje dat toeristen én mensen uit de streek aantrekt. We krijgen nu al positieve reacties van mensen uit Damme en omgeving, die zeggen dat ze tevreden zijn dat er eindelijk een Thais restaurant in de buurt is.”

Schotels delen

“Op onze kaart vind je zowel kleinere hapjes, zoals loempia’s, als volwaardige gerechten met noedels of rijst. En natuurlijk klassiekers zoals curry’s en pad thai. We zien ook graag dat een gezelschap schotels deelt en zo van meerdere gerechten kan proeven: gezellig aan tafel en handig voor ons.”

Arrom Thai, Kerkstraat 4, Damme, 050 89 69 59, info@arrom-thai.be