Jill en Zoë openen brasserie Jilly’s in Sint-Godelievestraat in Moerbrugge

Jill Verduyn (43) opende samen met haar dochter Zoë Verhaeghe (20) hun nieuwe brasserie Jilly’s in de Sint-Godelievestraat in Moerbrugge.

Jill, kapster van opleiding, runde 20 jaar lang frituur Dumbo in Nieuwenhove, maar de onderbroken werkuren en het veel van huis zijn, was voor haar en haar vier kinderen een te zware inspanning geworden.

“Ik wou wat meer normale uren werken en na mijn loopbaan in de frituur ben ik aan de slag geweest bij een poetsdienst, als gerante van een Bon App en in een woon-zorgcentrum.”

Ik heb onderschat hoezeer ik het menselijk contact met klanten miste – Jill Verduyn

“Maar ik heb het wel een beetje onderschat hoezeer ik het menselijk contact met klanten miste en daarom heb ik de stap gezet en het voormalig restaurant De Zonnebloem overgenomen. Ik kan hierboven wonen samen met Loepé (15), Sterre (11) en Jento (9) drie van mijn vier kinderen want Zoë woont al alleen.”

Sluiten om 21 uur

“Ook hebben we er bewust voor gekozen om iedere avond om 21 uur te sluiten om niet meer in de sleur van weleer te hervallen”, zegt Jill vastberaden.

De keuken van Jilly’s is het domein van Zoë. Net als haar mama genoot ze geen horecaopleiding, maar deed ze ervaring op door als jobstudent in de horeca te werken. “Ik heb ook veel meegeholpen in de frituur.”

Carrièreswitch

“Dit is nu wel een echte carrièreswitch voor mij, want ik ben afgestudeerd als familiaal helpster. Ik wist al zeer snel dat dit mijn droomjob niet was. De liefde voor de horeca heb ik gekregen door mama te helpen in de frituur en nu kan ik mijn passie botvieren door heerlijke gerechtjes klaar te maken voor onze klanten.”

Op de kaart bij Jilly’s staan een heerlijke spaghetti of lasagne, maar ook verse soep en enkele tapasplanken. “We willen in onze bistro vooral de klanten ontvangen in een huiselijke sfeer, hen een plek bieden waar ze zich thuis voelen.” (Geert Stubbe)

Jilly’s is telefonisch bereikbaar 050 84 16 25.