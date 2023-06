Jeugdhuis De Caravanne pakt uit met zomerbar

Het gaat prima met jeugdhuis De Caravanne. Anderhalve maand geleden vond er een geslaagd feestweekend plaats. Vanaf vrijdag 30 juni kan iedereen er de sfeer gaan proeven in een echte zomerbar.

Jeugdhuis De Caravanne opende medio 2018 de deuren in het voormalige lokaal van duikersclub Stingrays in de Harelbekestraat in het centrum van de gemeente. “De gemeente heeft een sterke jeugdwerking, maar de plaatselijke jeugd was en is nog altijd vragende partij voor een jeugdhuis,” klinkt het overtuigd bij Jani Deroo, Senne Pieters en Achlem Ouerghi, die samen de dynamische coördinatorengroep van het jeugdhuis vormen. “Er zijn geen echte jeugdcafés in de gemeente en de nood aan een eigen ontmoetingsplaats blijft, zeker voor de niet-aangesloten en niet-georganiseerde jongeren, heel groot.”

“Onze grote doelstelling is en blijft nog altijd om een ontmoetingsplaats te creëren waar de Deerlijkse jeugd kan samenkomen om wat te drinken, te vergaderen, te studeren, een workshop te volgen… Van bij het begin werd er gestreefd naar een goede verstandhouding met de buren en dat geldt nog altijd. Er waren eigenlijk nog geen noemenswaardige problemen en dat willen we graag zo houden. We zijn hier ideaal gehuisvest in het centrum van Deerlijk. Een van de grote voordelen van onze locatie is de ruime tuin. En die is uiteraard het gedroomde kader voor een zomerbar.”

Iedereen welkom

De jongste weken gonsde het alvast van de activiteit in de tuin van De Caravanne.

“We konden rekenen op de medewerking van heel wat vrijwilligers om hier een heuse zomerbar te creëren. We hebben achteraan een lange toog en ruimte voor de deejays. Ons zonovergoten terras, dat hopen we toch ten minste, zal de rest wel doen… We zitten langs de zonnekant en het kan hier behoorlijk warm zijn. Ook als het slecht weer is kan men bij ons terecht want er zijn verschillende overkappingen voorzien. En we kunnen het niet genoeg benadrukken dat behalve de jeugd ook het minder jonge volkje hier meer dan welkom is.”

“We blijven heel democratische prijzen hanteren. Een Stella van het vat kost bij ons 2 euro. We hebben ook verscheidene nieuwe biertjes van Bouwerij Vander Ghinste in ons assortiment: Omer, Bockor blauw, triple Lefort en Ypra. We zorgen voor aanstekelijke muziek – soms pompende beats en soms sfeervolle achtergrondmuziek – en plannen ook nog enkele ‘speciallekes’ in het kader van de viering van ons 5-jarig bestaan. Ons eerste lustrum zal niet onopgemerkt voorbij gaan… We raden iedereen aan ons te volgen op Facebook of Instagram.” (DRD)