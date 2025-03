Jens en Lieselotte nieuwe uitbaters van Cargo Resto

In 2017 werd Cargo Resto opgebouwd uit enkele containers, naast de parking van Versmarkt Delva in Veurne. De voorbije jaren baatten Dieter Winnock en Tiziana Cefelli het eigenzinnige restaurant uit, maar zij geven de fakkel nu door aan Jens Nieuwling en Lieselotte Steenkiste.

“Dieter en Tiziana zijn onze buren. Wij kwamen hier geregeld langs en toen we vernamen dat zij een andere uitdaging wilden aangaan, kriebelde het bij mij meteen om de uitbating over te nemen. Ik studeerde namelijk aan hotelschool Spermalie en werkte bijna tien jaar bij Brasserie Excelsior, waar ik vooral in de zaal, maar ook in de keuken en achter de bar heb gestaan”, vertelt Jens.

Grote droom

Hij wou al langer een eigen zaak, maar had een extra duwtje in de rug nodig om zich aan deze sprong te wagen. Die aanmoediging kwam van Lieselotte, die als vaste medewerker inspringt tot de flexijobbers zijn ingewerkt. “Op een vakantiejob na, heb ik geen ervaring in de horeca. Maar ik zet mijn job als muziektherapeute graag on hold om Jens zijn grote droom waar te maken. Terwijl hij zich in de keuken uitleeft om de lunchmenu’s of gerechten à la carte te bereiden, krijg ik nu de zaal als gloednieuw werkterrein.”

Thema-avonden

“Deze bijzondere setting laat toe om thema-avonden te organiseren, te beginnen met het Eurovisiesongfestival op zaterdag 17 mei. Dan serveren we een Zwitsers menu en kun je achteraf samen met ons naar de finaleshow kijken”, zegt muziekfan Lieselotte. En ook Jens heeft plannen. “We willen de afterworks op vrijdagnamiddag nieuw leven inblazen, met wat hapjes op de barbecue. Als bierliefhebbers pakken we ook uit met een suggestiebierkaart. Zo willen we hier onze eigen stempel drukken.”

Je vindt Cargo Resto in de Albert I laan 17. Van maandag tot en met vrijdag is het restaurant ’s middags open, en op woensdag, donderdag en vrijdag ook ‘s avonds. Ook op zaterdagavond kun je hier dineren. (WVH)

Meer info: www.cargoresto.com.