JENNY wordt de nieuwe stadspils van Menen

Weinig steden mogen hun eigen pilsbier klinkend de hoogte insteken. Stad Menen is sinds vandaag een uitzondering geworden. En de jaarlijkse Wieltjesfeesten dit weekend zijn de perfecte gelegenheid om deze te lanceren.

“We zetten onze stad Menen graag op verschillende manieren in de markt, en dan vooral als stad waar je thuiskomt. We doen dat bijvoorbeeld al met onze stadsevenementen, ons vrijetijdsaanbod, onze originele kleurige huisstijl, onze dienstverlening in het algemeen… maar ook met andere unieke projecten willen we ons onderscheiden en streekproducten zijn daar een voorbeeld van. Al enkele jaren kennen we onze Meense taart, oftewel Wieltjestaart, en vandaag voegen we daar met met trots onze eigen Meense stadspils JENNY aan toe”, zegt een fiere burgemeester Eddy Lust.

In de luwte van de zomermaanden werd er bij de lokale brouwerij BCB (het vroegere Eutropius) een eigen stadspils gebrouwen. “Ons doel was een toegankelijke blonde stadspils én een alcoholvrij alternatief. Beide brouwsels kregen de naam JENNY, naar de allereerste ereburger van onze stad Menen én zus van Yvonne Serruys, de beeldhouwer die we dit jaar in het stadsmuseum en CC De Steiger extra in de kijker zetten. Jenny was bovendien ook de naam van de conciërge van het stadhuis die eerder dit jaar overleed. Zij was jarenlang een bekend gezicht in ons stadhuis én een zeer gewaardeerde medewerkster”, aldus Schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele.

Lokale identiteit

Het lanceren van een eigen stadspils is een meerwaarde voor Menen. “Een eigen stadsbier draagt bij aan het versterken van de lokale identiteit. Stadsbieren zijn bovendien aantrekkelijk voor toeristen. Bezoekers zijn vaak geïnteresseerd in het proeven en ontdekken van lokale culinaire specialiteiten”, weet Kasper. Het stadspilsje zal ook worden aangeboden aan de lokale ondernemers, wat nieuwe kansen biedt voor de horecagelegenheden en speciaalzaken die JENNY willen verkopen. Dat onze stadspils gebrouwen is bij een ‘eigen’ brouwer is natuurlijk ook een mooie plus”, zegt Eddy.

De stadspils zal geserveerd worden tijdens stadsevenementen, ontvangsten en andere stedelijke plechtigheden. Een eigen stadsbier is een marketingtool om de stad Menen te promoten.

“Momenteel loopt de voorstelling van JENNY bij de horecazaken binnen de zone van de Wieltjesfeesten. Vanaf volgende week bieden we de stadspils aan bij alle andere horecazaken in Groot-Menen. JENNY zal al te proeven zijn tijdens de Wieltjesfeesten. We bieden twee varianten aan: een pils en een alcoholvrij blond bier. JENNY is te koop voor de democratische prijs van 2,70 euro. Op www.menen.be/jenny vind je alle horecazaken en andere handelaars die onze stadspils aanbieden”, besluit Kasper. (NV)