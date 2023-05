Jelle Hinderyckx opent ‘PREUS’ in voormalig restaurant Lieven: “Koken met producten van bij ons”

In het fraaie Brugse pand waar jarenlang restaurant Lieven gehuisvest was, opent chef Jelle Hinderyckx op 4 mei restaurant PREUS. Hij wil niet alleen fijn en smaakvol, maar ook duurzaam koken, met een grote voorliefde voor het lekkers uit de polders en de Noordzee.

Personal, Respectful, Exclusive, Unique en Sustainable. Daarvoor staat PREUS, de naam van het nieuwe restaurant van Jelle Hinderyckx en zijn vriendin Goele Verstraete. “Maar ik verklaar de naam ook graag als het West-Vlaams voor trots, want we zijn ‘preus’ op het duurzaam en lokaal karakter van onze nieuwe zaak”, zegt Jelle.

Afwasser

Na een vroegtijdig afgebroken opleiding fotografie in Sint-Lucas in Gent, waarvoor zijn moeder nogal wat geld op tafel had gelegd, voelde Jelle zich zo schuldig, dat hij het geld zo vlug mogelijk wilde terugverdienen, door te gaan afwassen in de horeca. In de Souffleur in de Vlamingstraat, waar hij na enkele weken al van de afwas naar de bar mocht verhuizen. “Het boterde daar toen niet zo goed met de uitbater, en ik ging aan de slag als barman in het nachtleven, in de Irish Pub. Later werd ik zaalverantwoordelijke in de Table Folle op het Walplein, waar ik heel veel leerde van patron Danny Albrecht, die helaas op veel te vroege leeftijd aan kanker overleed. In een diepgaand gesprek drukte hij me op het hart om een koksopleiding te volgen. En dus koos ik voor de éénjarige, intensieve opleiding kelner-kok in Spermalie. Via bemiddeling van een leerkracht mocht ik na de lesdag meedraaien in de Hertog Jan, dat toen twee Michelinsterren had. Eerst in de zaal, en later in de keuken. Ik moest er keihard werken, maar heb er ook enorm veel geleerd.”

Jelle deed ook ervaring op in restaurant Sans Cravate in de Langestraat, en trok daarna naar de Phare de Vie in Sint-Andries. Toen hij daar een tweetal jaar werkte, werd hij gepolst om restaurant Willemijn in de Gentpoortstraat over te nemen. Daar begon hij in 2016 met zijn vriendin de Komtuveu, en beleefde er een mooie tijd.

In de coronaperiode begon Jelle na te denken over een concept waarbij hij zoveel mogelijk wilde werken met producten uit de regio.

Interessante ligging

“En toen Lieven Vynck – die ik al lang ken – me liet weten dat hij zou stoppen met zijn restaurant Lieven in de Philipstockstraat om elders iets nieuws te beginnen, heb ik meteen de kans gegrepen om op die locatie van start te gaan. Het is een prachtig pand, en de ligging is ook wel een stuk interessanter dan in de toch wat doodse Gentpoortstraat. Ik zal me hier, in de open keuken, echt focussen op koken met lokale producten. Zo komt mijn vlees van bij Maertens, waarvan de runderen grazen bij Hoeve Schellevliet in Zuienkerke. De groenten komen van bij Boer Bas, en ik werk uitsluitend met Noordzeevis van een handelaar in wie ik een heel groot vertrouwen heb.”

Meer info: www.restopreus.be (Piet De Ville)