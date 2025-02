Jelle en Kornelia blazen Old Bill Pub nieuwe leven in: “Zullen veel sportwedstrijden uitzenden”

De Old Bill Pub in de Sint-Jacobsstraat 15 in Ieper is al iets meer dan een jaar gesloten, maar daar komt binnenkort verandering in. Jelle Gesquiere (43), voormalig café baas van Den Yzer, zal het café nieuw leven inblazen.

“Samen met mijn vriendin Kornelia Debouvere”, vertelt hij. “Kornelia heeft ook ervaring in de horeca als flexi. De komende maanden gaan we nog grondig renoveren. Afhankelijk van de vorderingen van de werken hopen we rond eind april/begin mei te openen. Old Bill Pub zal een dag- en avondcafé worden, waar we veel sportwedstrijden kunnen uitzenden, maar waar klanten zelf kunnen darten en poolen. Nu en dan willen we ook live optredens organiseren. Voor de laatste updates kan je ons volgen op Facebook”, geeft Jelle nog mee.