Jeffrey opent veganistisch en alcoholvrij restaurant Greens&Beans in Brugge

Na heel wat professionele omzwervingen is de uit Adinkerke afkomstige Jeffrey Depuydt (32) thuisgekomen als uitbater en chef van veganistisch restaurant Greens&Beans in de Gentpoortstraat 51.

“Ik heb inderdaad nogal een divers professioneel parcours afgelegd”, vertelt Jeffrey. “Zo werkte ik eerst als fietsenlakker bij een zelfstandige ondernemer en tegelijk deed ik aan veldrijden op een behoorlijk hoog niveau. Dat bleek een te moeilijke combinatie. Ik ben daarna enkele jaren bij het Belgisch leger gaan werken. Zo’n zes jaar geleden voelde ik de noodzaak mijn leven een nieuwe wending te geven. Ik ging te veel uit, dronk te veel alcohol en verwaarloosde zo mijn gezondheid. Toen een vriendin me daardoor liet vallen, heb ik een klik gemaakt. Ik heb altijd graag gekookt en ben me gaan toespitsen op gezond koken én leven. Dat bracht me het veganisme.”

“Op een dag heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en heb me bij een restaurant aan de kust aangemeld. Daar vertelde ik heel mijn verhaal, ook het feit dat ik geen koksopleiding had gevolgd. Maar de chef had waardering voor mijn militaire ervaring, waardoor ik toch over de nodige discipline beschik.”

Plant based chef

Maar toen kwam de coronacrisis en viel het werk in de horeca weg. Jeffrey trok naar Zweden en volgde er een gespecialiseerde opleiding veganistisch koken. Hij mag zich nu plant based chef noemen. “Met de start van dit restaurant – waar overigens geen alcohol geschonken wordt – komt alles voor mij mooi samen”, zegt Jeffrey. “Voorheen zat het restaurant Komtuveu in dit pand. Die mensen hebben me ook nog wel goed op weg geholpen.”

“Het concept is dat ik een brunch, lunch en tapas aanbiedt van 10 tot 16 uur. Het door mij zelfgemaakt zuurdesembrood speelt een belangrijke rol in de bereidingen, maar ik bied ook veganistische versies van klassiekers aan, zoals vol-au-vent.”