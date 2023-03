Jef uit Izegem brouwt vier bieren waarvan er eentje zelfs naar tabasco smaakt

Brouwer Jef Pirens blijft creatief uit de hoek komen. Nadat hij eerder dit jaar nog indruk maakte door samen met grote spelers uit de bierwereld een uniek recept te ontwikkelen en dat bij hem te brouwen tapt hij dit keer uit een ander vaatje.

Dat mag je dit keer heel letterlijk nemen, want hij liet hetzelfde brouwsel rijpen in vier vaten waar telkens iets anders in gezeten heeft. En daar zit onder andere een verrassende combinatie met …tabasco bij.

“Dit keer heb ik me nog eens aan een barley wine gewaagd. Blijkbaar sta ik daar bij andere brouwers bekend voor”, vertelt Jef. “Vrij vertaald is dat ‘moutwijn’, maar het gaat wel degelijk om een bierstijl die deze naam draagt omwille van zijn complexiteit en hoog alcoholpercentage. In dit geval gaat het om een brouwsel van 14 %. Ik heb hetzelfde brouwsel twaalf maanden laten rijpen in vier verschillende vaten. De enige variabele is wat er voorheen al in die vaten heeft gezeten. In het eerste vat zat ooit porto, in het tweede mescal (een Mexicaanse alcoholische drank, gemaakt van agave – nvdr.) en het derde bevatte armagnac. In het vierde vat zat ooit tabasco. Dat lijkt misschien een verrassende keuze, maar alle tabasco ter wereld wordt drie jaar op eik gemasseerd of gerijpt. Het resultaat zijn vier bieren die weliswaar uit hetzelfde basisbrouwsel bestaan, maar door wat op het vat lag telkens net iets anders zullen smaken.”

The Mash

Jef overwoog eerst om de bieren te bottelen, maar besloot dan om een andere weg in te slaan. “Ze lenen zich goed voor proeverijen en dus vond ik het wel een goed idee om er mee naar specifieke bierfestivals en evenementen te trekken. Zaterdag kon je het bier voor het eerst proeven op The Beer Experience in Heusden-Zolder. Later trek ik ook nog naar het BXLBeerFest in Brussel. Ik trek er ook nog mee naar verschillende evenementen, maar waar dat zal zijn moet ik nog bepalen. Ik ga de bieren ook in mijn eigen zaak The Mash serveren, waarbij ik ze serveer in vier proefglazen van 15 centiliter. Ik heb er een speciale tapinstallatie voor gemaakt.”

De bieren kregen de namen War (oorlog), Conquest (verovering), Famine (hongersnood) en Death (dood), een verwijzing naar The 4 Horsemen, in het Nederlands bekend als de Vier Ruiters van de Apocalyps uit de Bijbel. “Het was even zoeken, maar toen ik op die benaming botste wist ik dat het een goede match zou zijn. Zeker als je weet dat ‘Death’ verwijst naar het bier dat op vaten rijpte waar tabasco in zat”, glimlacht Jef. “Voor het bijhorende artwork haalde ik mijn inspiratie bij een schilderij van de Rus Victor Vasnetsov uit 1887. Ik heb zeven exemplaren van het vierdelige artwork laten maken. Liefhebbers kunnen desgewenst een set bij mij kopen. Wie alle bieren proeft krijgt er ook vier stickers van cadeau.” (vadu)