Jef strikt zes grote brouwers voor ‘Brewmance: Mash of the Classics’: “Met dit project wil ik tonen dat concurrentie niet altijd speelt”

Wat hebben bekende brouwerijen als Het Anker, Boon, Lupulus, De La Senne, Vicaris en Het Nest gemeen? Naast hun passie voor bier is dat in dit geval ook de Emelgemse brouwer Jef Pirens van d’Oude Maalderij. Hij slaagde er in om die grote spelers samen te laten werken aan zijn nieuwste project Brewmance: Mash of the Classics. Zij komen dezer dagen elk om beurt bij hem langs om er een eigen bier te brouwen. Het resultaat wordt in december in een gelimiteerde sixpack aangeboden.

Het is niet het eerste wapenfeit van Jef onder de noemer Brewmance. Vorig jaar pakte hij al uit met Mash of the Titans, waarbij kleinere brouwerijen als Alvinne, Atrium en ’t Verzet al een eigen bier bij Jef kwamen brouwen. “Het uitgangspunt blijft ook nu hetzelfde: de promotie van ons Belgisch bier”, legt Jef uit.

“We mogen daar oprecht fier op zijn. Enig chauvinisme op dat vlak is zeker niet ongepast. Met dit project wil ik tonen dat concurrentie niet altijd speelt. Dat Belgische brouwers arm in arm kunnen samenwerken en zo iets moois kunnen realiseren. Voor het grotere goed, als het ware. In dit geval om de gewone Belgische bierliefhebber met nieuwe creaties te verwennen.”

Verlanglijstje

Waar Jef bij zijn vorige Brewmanceproject makkelijk zijn collega-brouwers kon benaderen, lag dat dit keer iets anders. “Ik droomde er al langer van om enkele grotere brouwerijen warm te maken voor een samenwerking”, zegt hij. “Ik had een verlanglijstje in mijn hoofd zitten, maar dan nog was het niet eenvoudig om op dezelfde lijn te geraken. Om sommige brouwers mee aan boord te krijgen vergde het wat doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. We maken deel uit van de Gilde der Belgische Brouwers en via die weg verliep het contact al eens eenvoudiger. Zo trok ik op een dag mijn stoute schoenen aan en vroeg ik Frank Boon, van de gelijknamige lambiekbrouwerij na een bijeenkomst in Brussel om samen nog een pint te gaan drinken, waar ik hem rustig mijn project uit de doeken kon doen.” Naast Boon springen ook Het Anker uit Mechelen, Het Nest uit Turnhout, De La Senne uit Brussel, Brouwer Dilewyns (Vicaris) uit Dendermonde en Lupulus uit Gouvy op de kar.

Gelimiteerd sixpack

Samen met Jef hebben alle brouwers een eigen recept ontwikkeld, dat ze de komende tijd elk om beurt bij hem komen brouwen. “Het doel was om iets te creëren dat niet in het verlengde ligt van wat ze zelf al in hun brouwerij doen”, zegt Jef. “Iets wat ze aan het gemiddelde bierpubliek kunnen presenteren, maar dan met een leuke twist. Zo kiest De La Senne voor een licht alcoholisch bier van 4,8%, waarin Scandinavische Kveik-gist verwerkt zit en komt William Leclef van Het Anker een Belgian Strong Blond brouwen, 8% zonder dat het een tripel is. Of hoe we samen op artisanale wijze een klassieke stijl benaderen.”

Verder gaat Lupulus voor een Double Dry Hopped IPA en kiest Boon voor een English Porter omdat die ver ligt van zijn geuzes en lambiek. Vicaris gaat voluit voor een kruidig witbier, met niet enkel een zeste van sinaas en koriander maar ook natuurlijk gedroogde citroenverbena en bergamot. Tot slot kiest Het Nest voor een Special Belge die gehopt wordt als een IPA.

Met Vicaris en Het Anker zijn de eerste twee brouwers al in Emelgem gepasseerd. “De komende tijd komen ook de andere langs”, zegt Jef. “Bedoeling is om de bieren begin december in een gelimiteerde sixpack van 2.500 a 3.000 pakketjes tegen 25 euro per pakket te lanceren. De verdeling gebeurt door partners van Poseidon Beers, maar je zal vooraf ook kunnen intekenen”, besluit Jef.

Volg het project op de voet via de Facebookpagina Mash of the Classics.