Jeanien in de Ooststraat in Roeselare sluit de deuren.

Deze urban jungle vol unieke kamerplanten en -potten, mooie decoratiestukken en accessoires houdt deze maand totale uitverkoop. “Alle stukken worden verkocht met 50 tot 70 procent korting”, vertelt zaakvoerder Henk De Gheldere. “Tot eind deze maand zijn we nog open maar dan is het onherroepelijk voorbij. Ik zal me vanaf maart nog meer focussen op onze horecazaak Bar Giraf naast de vroegere Sint-Amandskerk.” (PS)