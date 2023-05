Jean-Marie uitbater van café Mademoiselle: “We willen weer leven op ‘de platse’ van Watou krijgen”

Zeker 25 jaar heeft hij erop gewacht om uitbater van een café te worden, maar sinds kort is het zo ver. Jean-Marie Geiregat (60) is de nieuwe uitbater van café Mademoiselle in Watou, voordien bekend als ‘t Gemeentehuis. Leven in de brouwerij brengen en zeker op de platse van Watou, daarvoor wil Jean-Marie het doen.

Al meer dan honderd jaar bestaat het café dat eigendom is van de familie Lahaye uit Poperinge. Toen het café bijna drie jaar geleden leeg kwam te staan, wilde Jean-Marie Geiregat het meteen huren en openen. Dochter Sandy zorgde echter voor een tussenoplossing door er twee jaar lang een pop-up zomerbar uit te baten.

Jean-Marie heet het café ondertussen geschilderd en er is ook gezorgd voor centrale verwarming, waardoor het klaar is voor de toekomst. “Met steun van mijn vrouw Christine, die volledig achter deze keuze staat, vliegen we er nu in”, vertelt Jean-Marie, die op maandag 1 mei opende en met de meikermis in het dorp meteen zijn vuurdoop beleefde.

Laatste uitdaging

“De naam Mademoiselle werd in 2021 voor de zomerbar gekozen door mijn dochter Sandy en die naam wilde ik zeker behouden. Ik heb nooit eerder gewerkt in de horeca, maar zowat twintig jaar geleden hebben Christine en ikzelf nog overwogen om café ‘t Brouwershof in de Douvieweg over te nemen, maar de kinderen waren toen nog te klein.”

“Neen, het is geen droom die uitkomt, maar ergens bleef het idee om café te houden toch wel in mijn hoofd zitten. En natuurlijk is het vooral ook een laatste uitdaging. De echte volkscafés zijn immers aan het uitsterven en in Watou hadden we er nog eentje met De Kikker. Mademoiselle komt er nu bij. En ik hoop vooral ook dat er binnenkort weer iemand café De Eendracht of café ’t Brouwershof wil openhouden. Watou is immers een levendig dorp dat zelfs buiten de drukke maanden van de Kunstzomer ook heel wat mensen mag verwelkomen.”

Café Mademoiselle met Jean-Marie Geiregat wordt een dagcafé met normaal een sluitingsuur rond 1 uur. “We willen de mensen hier overdag begroeten in een gezellige en aangename sfeer, waar er bij een babbeltje wat kan worden gedronken. We willen weer leven op de platse krijgen. We serveren zelfs St. Bernardus Tripel van ’t vat, met daarnaast alle gewone dranken. We serveren naast drank ook kleine snacks zoals chips, een droge worst of wat kaas.”

Zaaltje extra troef

“En natuurlijk is ook het zaaltje een troef, waar er geregeld een optreden zal zijn en waar we op zondag 28 mei een karaoke organiseren. Verenigingen zijn welkom en in het café hangt ook een dartsblok. Op woensdag en donderdag zijn we gesloten.” (PC)

Jean-Marie Geiregat is bereikbaar via 0498 37 42 40.