Jean-Claude Van Damme bezoekt nieuwe horecazaak van zijn nichtje in Knokke-Heist: “Hij komt deze zomer zeker nog langs!”

Knokke-Heist heeft er met ‘Little Knokke’ een nieuwe horecazaak bij en die wordt uitgebaat door een Alexandra Van Varenberg (34), het nichtje van wereldster Jean-Claude Vandamme.

Het is gezellig druk in Little Knokke aan het begin van de Lippenslaan. Verbazen hoeft dat niet, want hoewel de zaak nog maar een tiental dagen open is, vinden de mensen al goed hun weg naar de zaak van Alexandra Van Varenberg. Het concept? Ontbijt, koffie, lunch en tearoom. “We zitten in het begin van de Lippenslaan en dicht bij het station. Je merkt dat hier zeker vraag was naar een zaak zoals deze”, zegt Alexandra.



De uitbaatster deed al de nodige horeca-ervaring op in een Knokse strandbar en weet dus hoe om te gaan met mensen. Nu zet ze dus een volgende stap. Alexandra dacht al langer na over een eigen horecazaak en toen ze het pand in de Knokse winkelstraat in het vizier kreeg, vielen de puzzelstukjes in elkaar. De inrichting oogt alvast gezellig en het terras is een extra troef. De zaak opent om 8 uur ‘s ochtends en is elke dag geopend tot 18 uur. “Mensen kunnen hier de hele dag door iets eten of drinken. Zeker onze ontbijtformule loopt al zéér goed. De lokale inwoners vinden al vlot hun weg en dat stemt me natuurlijk tevreden”, aldus Alexandra. “Ook de lunch begint vlotter over de tongen te gaan. En ja, de reacties na de eerste dagen zijn zéér positief.”

Steun van nonkel

Bij de filmliefhebbers doet de achternaam van Alexandra – Van Varenberg – wellicht een belletje rinkelen. Het is namelijk de echte achternaam van niemand minder dan Jean-Claude Van Damme. En het blijkt effectief familie te zijn. “Hij is mijn nonkel en ook mijn peter”, knikt Alexandra. “En ja, de kans dat klanten hem deze zomer op ons terras zullen zien zitten, is zeker groot. Deze week kwam hij me al steunen met een bezoekje omdat hij een drietal dagen in Knokke was. Hij zet zich ook gewoon buiten en sloeg een praatje met de andere klanten. Dat is voor iedereen leuk, zowel voor mij als voor de mensen”, glimlacht Alexandra.

Jean-Claude Van Damme zelf liet het alleszins niet na om zijn nichtje openlijk te steunen én feliciteren. “Wanneer ik in België ben, hou ik ervan tijd te spenderen met mijn familie, vrienden én fans”, plaatste de acteur bij een foto van hem op het terras van Little Knokke. Al heeft de horecazaak uiteraard méér te bieden dan enkel de sporadische aanwezigheid van de wereldster. (MM)