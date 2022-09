Je kan nu ook gin proeven op het Bierfestival #VANRSL

Op zaterdag 8 oktober laten twaalf brouwerijen bierkenners, bierproevers en geïnteresseerden voor de negende keer genieten van traditionele en ongekende bieren. “Bierfestival#VANRSL wil zoveel mogelijk streekgenoten kennis laten maken met de verrassende wereld van het bier”, klinkt het doelbewust.

“Ons bierfestival is het enige in België dat niet door de coronacrisis is getroffen”, benadrukt bierkenner Stijn Couvreur, van bierproefclub ‘t Plakkertje. “We hebben ons best gedaan om van deze editie een goede voorbereiding te maken op ons lustrumjaar dat er volgend jaar staat aan te komen. Freddy ‘Wacho’ Debels zorgde opnieuw voor een uitgelezen selectie aan brouwerijen.”

Twaalf brouwers

“Er zijn twaalf brouwers uit verschillende uithoeken van ons land die maar liefst 58 bieren etaleren, gaande van nul tot x procent alcohol. “Brouwerij Stanneman uit het Antwerpse Herselt, is onze verste deelnemer. Daarnaast geven we een podium aan de Better Beer Brewers uit Izegem en brengt De Circusbrouwerij uit Zwevegem een reeks aangename smaken met wel-klinkende namen zoals Abracadabrew, Black Mamba en Picollo. Uit eigen stad mogen we rekenen op de samenwerking met de onvermijdelijke Brouwerij Rodenbach, Wux, de alom gekende Triporteur en voor de eerste keer komt ook Cannahopper langs. Zij hebben vier bieren gebrouwd op basis van cannabis waarbij uitzonderlijk de volledige plant wordt gebruikt. Ook Tzawezien uit Brugge is een nieuweling. Blommecaes komt uit Olsene, Dikke Jan uit Waregem en The Brew Society is afkomstig uit Heule. Brewery De Meester uit Lendelede, brengt een reeks heel speciale bieren waarbij sommige gerijpt zijn op whiskyvaten. Voor de allereerste keer werken we samen met Monday Gin, die tijdens ons festival hun rode en witte versie aanbieden.”

Startpakket

Voor een billijke prijs van 10 euro krijg je een startpakket met vier jetons én een proefglas. Op die manier kan je gemakkelijk een viertal ongekende biertjes jouw smaakpapillen laten passeren, zonder over de grens te gaan”, knipoogt Stijn. “Als je het glas binnenbrengt in de frisdrankenstand, krijg je twee euro terug. Natuurlijk kunnen er steeds jetons bijgekocht worden. Op een handig blaadje vind je ook een QR-code met info over elke brouwerij. Vanaf 17.30 uur worden warme borrelhapjes en frietjes aangeboden.”

“Na ons festival een paar jaar noodgedwongen in de ruime hallen te hebben laten plaatsvinden, gaat deze editie terug door in de conferentieruimte van de Expohallen. Op die manier creëren we opnieuw de gezelligheid van de eerste edities”, aldus Stijn. Bezoekers mogen parkeren op parking 2 (vip-parking) aan de achterkant van de hallen of je kunt gebruikmaken van de taxiservice op 0472 27 40 15.